Россию ждут новые правила на рынке недвижимости

Так, «Новые известия» сообщают, что в рамках проектного финансирования строительства банк дает возможность девелоперу не кредит, а инвестиции. Основное отличие заключается в отказе застройщика от предоставления крупного залога, обеспечивающего проект.

Отмечается, что активность девелоперов повысилась при вступлении в силу изменений в текущее законодательство в июле 2018 года. В начале года они оформляли разрешения на строительство – за май и июнь их в Москве выдано на 6 млн квадратных метров жилья, а это два годовых объема ввода.

Коммерческий директор ФСК «Лидер» Ольга Тумайкина рассказывает, что в процессе перехода на проектное финансирование определенные элементы в организации компании будут перестроены, чтобы устранить нестыковки двух систем. Так, принцип реализации объектов претерпит существенные изменения — девелоперы не смогут продавать строящееся жилье. Инвестиционный метод эффективно решает проблему, касающуюся обманутых дольщиков, так как покупатель приобретает уже готовое жилье. Что касается цены, квадратный метр в новостройке станет выше – как минимум на разницу между готовым и строящимся жильем.

Вместе с тем, также активно на рынок стали выводиться новые объекты. На период январь-сентябрь запущены продажи квартир в 122 новостройках, расположенных между Третьим транспортным кольцом и МКАД. Это на 43% больше, чем за то же время в 2017 году.

Известно, что ФСК «Лидер» работает в представленном направлении с 2005 года и одним из первых девелоперов решил обновить систему финансирования. Компания вывела на рынок сразу два крупных объекта. Один из них жилой комплекс «Настроение», располагающийся на улице Красная Сосна на северо-востоке столицы. Объект с переменной этажностью находится по соседству с «Лосиным островом» и отмечен как «комфорт +». В этот проект на 1,5 тысячи квартир (4 корпуса, 80,5 тыс. кв. метров) компания намерена инвестировать 10 млрд руб. Завершить строительство ЖК «Настроение» девелопер планирует в 2021 году.