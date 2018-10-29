«Лента» произведет обратный выкуп ценных бумаг на сумму 11,6 млрд рублей

Соответствующая программа получила одобрение у Совета директоров компании. Об этом пишет RNS.

Обратный выкуп акций нужен для выплаты дивидендов. Процедура пройдет таким образом, что стабильное финансовое положение и консервативный уровень долговой нагрузки при капитальных затратах на органический рост ритейлера будут сохранены.

Полученные путем обратного выкупа ценных бумаг деньги поделят между хозяевами глобальных депозитарных расписок (ГДР). Потраченная на эти цели сумма в 11,6 миллиарда рублей соразмерна 10% всех ГДР «Ленты» исходя из их рыночной цены на 26 октября 2018 года. Программа по обратному выкупу акций запущена в понедельник. Она будет действовать год (до 29 октября следующего года). Первые сделки по программе стартуют не позднее следующего понедельника.

Обратным выкупом ценных бумаг «Ленты» станет заниматься Credit Suisse. Приобретать акции планируется с открытого рынка на Лондонской фондовой бирже. Выкупленные акции продадут операционному подразделению «Ленты».