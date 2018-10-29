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«Лента» произведет обратный выкуп ценных бумаг на сумму 11,6 млрд рублей
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

«Лента» произведет обратный выкуп ценных бумаг на сумму 11,6 млрд рублей

Сегодня, 17:04Экономика
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