В Уфе закрыли сезон осенних ярмарок выходного дня

Как только ударят морозы, начнутся мясные, почти предновогодние ярмарки.

В эти выходные в столице Башкирии прошли последние осенние ярмарки выходного дня, основным товаром на которых являлись овощи и фрукты. Об этом сообщили в администрации города.

По данным мэрии Уфы, свою сельхозпродукцию на торговых прилавках ярмарок на сейй раз представили сельхозпроизводители Балтачевского, Благоварского, Давлекановского, Кармаскалинского, Кушнаренковского, Мишкинского, Уфимского и Чишминского районов.