Башкирия готовится к снежным заносам на правительственном уровне

Специальным документом установлена очередность расчистки дорог от снега.

Вчера, 28 октября, правительство Башкирии опубликовало распоряжение, которым определен порядок работы дорожников в случае сильных снежных заносов, других опасных погодных явлений и стихийных бедствий на автомобильных дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе башкирского Кабинета министров.

В соответствии с документом отдельно установлена строгая очередность расчистки автомобильных дорог: в первую очередь –следует освобождать от снежных заносов дороги федерального и регионального значения, затем можно браться за дороги межмуниципального значения. После этого очередь может уже дойти до дорог местного значения с регулярным движением автобусов общего пользования.

Ответственными за наведение порядка на дорогах в зимнее время назначены Государственный комитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству вместе с Федеральным Управлением автомобильных дорог «Приуралье» Федерального дорожного агентства. Главам администраций муниципальных районов и городских округов республики рекомендовано оказывать содействие в выделении необходимой снегоочистительной техники.