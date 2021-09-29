В Башкирии на Учалинском подземном руднике автоматизировали закладочный комплекс

В Башкирии на Учалинском подземном руднике автоматизировали закладочный комплекс
В Башкирии на Учалинском подземном руднике автоматизировали закладочный комплекс
Вчера, 10:03ЭкономикаФото: ugok.ru
На Учалинском подземном руднике Учалинского ГОКа (предприятие сырьевого комплекса УГМК) автоматизировали поверхностный закладочный комплекс (ПЗК) Озерного месторождения, изготавливающий твердеющую закладочную смесь для заполнения выработанных под землей пространств.

Аппаратно-программная система, разработанная и построенная специалистами ГОКа «под ключ», повысила организационно-технический уровень производства смеси, упростив управление и контроль над технологическими операциями ПЗК.

Проанализировав действующую технологию закладочного комплекса, мы определили цифровые решения по модернизации управления производством данного объекта. Благодаря внедрению этих решений ПЗК сегодня функционирует в оптимальном режиме, весь цикл приготовления закладочной смеси запускается нажатием одной кнопки, рассказал консультант генерального директора ОАО «УГМК» Геннадий Смыслов, под руководством которого разрабатывалась общая концепция и структура автоматизации закладочного комплекса.

Над локальной автоматизированной системой управления технологическим процессом (АСУТП) работали несколько подразделений комбината, в тесном сотрудничестве с персоналом Учалинского подземного рудника. Программисты цеха автоматизации и метрологии, а также управления информатизации и телекоммуникаций создавали прикладное программное обеспечение, схему для интеграции всего оборудования ПЗК в централизованный шкаф управления, алгоритм ее работы. Рабочую документацию низовой автоматики и верхнего уровня автоматизации выполнил проектно-конструкторский отдел, а реализацией проектных решений и монтажом контрольно-измерительных приборов, шкафов управления занимались специалисты ремонтно-монтажного управления и Учалинского подземного рудника.

Фото:ugok.ru

Ключевой элемент АСУТП закладочного комплекса – автоматизированное рабочее место оператора (АРМ). На монитор компьютера оператора ПЗК выведена вся информация, которая необходима для контроля состояния оборудования и управления производством закладочной смеси. Появилась функция обратной связи: оператор видит последовательность автозапуска технологической цепочки, включение в работу того или иного оборудования.

При возникновении сбоя система тут же сигнализирует об этом и автоматически включает программу последовательной остановки оборудования ПЗК, если ей не удаётся в течение установленного времени устранить неисправность самостоятельно. Алгоритм работы АСУТП ПЗК очень сложный, и система, можно сказать, обладает зачатками интеллекта. Для визуального контроля технологического процесса дополнительно установлена система технологического видеонаблюдения, отметил начальник цеха автоматизации и метрологии АО «Учалинский ГОК» Марат Муслимов.

Помимо АСУТП для ПЗК разрабатывается еще одно цифровое новшество – электронный технологический журнал, в котором в режиме реального времени фиксируются текущие параметры технологического процесса закладочного комплекса, включая состав смеси, количество подаваемых компонентов и т.д. – все то, что раньше операторы комплекса заносили вручную в бумажный журнал. Электронный журнал сохраняет полученную информацию в архиве. По запросу автоматически формируется отчет или паспорт с необходимыми данными.

Фото:ugok.ru

На сегодняшний день в рамках пилотного проекта принято решение о реализации следующего этапа автоматизации ПЗК Озерного месторождения Учалинского подземного рудника – объединения АСУТП и электронного технологического журнала в единую систему. Все данные в журнал будут вноситься автоматически, без участия человека, что существенно повысит качество и достоверность технологической информации.

Материалы по теме:
производство
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы