В Башкирии на Учалинском подземном руднике автоматизировали закладочный комплекс

Аппаратно-программная система, разработанная и построенная специалистами ГОКа «под ключ», повысила организационно-технический уровень производства смеси, упростив управление и контроль над технологическими операциями ПЗК.
Проанализировав действующую технологию закладочного комплекса, мы определили цифровые решения по модернизации управления производством данного объекта. Благодаря внедрению этих решений ПЗК сегодня функционирует в оптимальном режиме, весь цикл приготовления закладочной смеси запускается нажатием одной кнопки, рассказал консультант генерального директора ОАО «УГМК» Геннадий Смыслов, под руководством которого разрабатывалась общая концепция и структура автоматизации закладочного комплекса.
Над локальной автоматизированной системой управления технологическим процессом (АСУТП) работали несколько подразделений комбината, в тесном сотрудничестве с персоналом Учалинского подземного рудника. Программисты цеха автоматизации и метрологии, а также управления информатизации и телекоммуникаций создавали прикладное программное обеспечение, схему для интеграции всего оборудования ПЗК в централизованный шкаф управления, алгоритм ее работы. Рабочую документацию низовой автоматики и верхнего уровня автоматизации выполнил проектно-конструкторский отдел, а реализацией проектных решений и монтажом контрольно-измерительных приборов, шкафов управления занимались специалисты ремонтно-монтажного управления и Учалинского подземного рудника.
Ключевой элемент АСУТП закладочного комплекса – автоматизированное рабочее место оператора (АРМ). На монитор компьютера оператора ПЗК выведена вся информация, которая необходима для контроля состояния оборудования и управления производством закладочной смеси. Появилась функция обратной связи: оператор видит последовательность автозапуска технологической цепочки, включение в работу того или иного оборудования.
При возникновении сбоя система тут же сигнализирует об этом и автоматически включает программу последовательной остановки оборудования ПЗК, если ей не удаётся в течение установленного времени устранить неисправность самостоятельно. Алгоритм работы АСУТП ПЗК очень сложный, и система, можно сказать, обладает зачатками интеллекта. Для визуального контроля технологического процесса дополнительно установлена система технологического видеонаблюдения, отметил начальник цеха автоматизации и метрологии АО «Учалинский ГОК» Марат Муслимов.
Помимо АСУТП для ПЗК разрабатывается еще одно цифровое новшество – электронный технологический журнал, в котором в режиме реального времени фиксируются текущие параметры технологического процесса закладочного комплекса, включая состав смеси, количество подаваемых компонентов и т.д. – все то, что раньше операторы комплекса заносили вручную в бумажный журнал. Электронный журнал сохраняет полученную информацию в архиве. По запросу автоматически формируется отчет или паспорт с необходимыми данными.
На сегодняшний день в рамках пилотного проекта принято решение о реализации следующего этапа автоматизации ПЗК Озерного месторождения Учалинского подземного рудника – объединения АСУТП и электронного технологического журнала в единую систему. Все данные в журнал будут вноситься автоматически, без участия человека, что существенно повысит качество и достоверность технологической информации.