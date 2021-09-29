Разрез «Богатырь» под Новосибирском позволит добывать 10 млн тонн антрацита в год

Разрез «Богатырь» под Новосибирском позволит добывать 10 млн тонн антрацита в год
Разрез «Богатырь» под Новосибирском позволит добывать 10 млн тонн антрацита в год
Сегодня, 19:56ЭкономикаФото: pxhere.com
Российская угледобывающая компания «Коулстар» в следующие 10 лет планирует инвестировать 60 миллиардов рублей в развитие угольного разреза «Богатырь» в Новосибирской области. Входящее в «Коулстар» предприятие «Разрез Богатырь» надеется в течение полутора лет запустить добычу антрацита — самого древнего из ископаемых уг

Для разработки месторождения антрацита потребуется 1,2 миллиарда рублей инвестиций, сообщает atas.info. В компании отметили, что проектная мощность объекта составляет 10 миллионов тонн ископаемого угля ежегодно. Полученный антрацит будут поставлять по железной дороге в морской порт, который построит дочерняя компания «Коулстара» в Приморье.

Для расширения железнодорожных подходов к порту структура «Коулстара» совместно с РЖД построит дополнительные пути и погрузочные станции. Стоимость этого проекта оценивается в 8,4 миллиарда рублей.

Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров отмечает, что новый порт позволит избежать существующих «узких мест» при перевалке угля. Предполагается, что доля «Коулстара» составит около 20–30% от экспорта антрацита в стране.

Отмечается, что в 2023 году разработка участка «Богатырь» начнется в границах перво­очередной отработки. Отгружать уголь будут с собственных погрузочных комплексов, которые соединят с инфраструктурой РЖД. Здесь же построят обогатительную фабрику, склады, административные здания и технические сооружения.

По прогнозам экспертов, ежегодные налоговые отчисления от деятельности разреза составят 12,1 миллиарда рублей федеральному бюджету, 8,1 миллиарда рублей — областному и 47,7 миллиона рублей — местному.

Во время аукциона на разработку «Богатыря», который прошел летом 2021 года, было обозначено несколько важных условий. Так, компания-победитель обязуется построить по крайней мере пять крупнотоннажных специализированных судов для вывоза угля. Руководство «Коулстара» уже подписало соглашение с судостроительным заводом «Звезда» о производстве пяти балкерных судов класса «Панамакс». Они позволят не только экспортировать уголь, но и оказывать логистические услуги другим участникам отрасли.

По данным управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, объем мирового рынка антрацита составляет примерно 120 миллионов тонн в год. Он отметил, что спрос на этот вид угля только увеличивается

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