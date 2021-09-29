Концепция решает всё. Строительные тренды 21 века

- Успешно реализовав уже 12 проектов (а это более 260 000 кв. м) мы приобрели большой опыт и достаточно большую аудиторию, которая даёт нам обратную связь. Все полученные данные анализируются, предпочтения аудитории фиксируются и учитываются, когда приходит время проектировать следующий жилой комплекс. К примеру, мы активно внедряем в комфорт-класс самые современные опции, которые раньше были прерогативой только «высоких сегментов». ГК «Первый Трест» первой в Уфе реализовала колясочные и велосипедные в КИК «На Успенской» и двусветное пространство в холлах ЖК «Биосфера», спроектировала, эксплуатируемую кровлю с доступом для жильцов в ЖК «Биосфера Высота», квартиры с дровяными каминами и террасами в ЖК «Уфимский Кремль», централизованное кондиционирование в ЖК «Новатор», начала применять сценарное проектирование к жилому пространству и устанавливать тематические детские площадки. И мы рады, что другие застройщики, смотря на наш успешный опыт внедряют в свои проекты такие же решения и функциональные преимущества для жильцов.