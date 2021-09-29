Конкуренция, акцизы и ГОСТы: какие проблемы обсудят на форуме «Высший градус» в Уфе

21–22 октября 2021 года в Уфе пройдет первый Международный форум алкогольной индустрии «Высший Градус» при участии Федеральной службы регулирования алкогольного рынка. В открытой дискуссии о главных проблемах отрасли своим мнением поделятся представители бизнеса, федеральных и региональных властей.

Главная тема первого форума — вызовы нового времени: тенденции и возможности для развития рынка алкогольной продукции в существующих экономических и законодательных условиях. Важно, что в обсуждении насущных вопросов индустрии примут участие представители органов власти и бизнес-сообщества, а также руководители отраслевых союзов. Все участники предстоящей дискуссии сходятся в том, что выработка консолидированной позиции по приоритетным задачам обеспечит отрасли стабильный рост. Так, например, Ассоциация производителей «Русская водка» обращает внимание на недавно принятый закон, предусматривающий индексацию акцизов в среднем на 4% в 2024 году. Для производителей крепкого алкоголя ощутимо любое повышение. Однако нам главное — чтобы не было резкого роста акцизов, который обычно приводит к росту теневого рынка, появлению новых схем нелегального производства. При этом рост акцизов сопоставимый с уровнем инфляции может быть полезен для рынка, и в целом приведет к росту собираемости налогов, комментирует президент ассоциации Владислав Спирин. В свою очередь, виноделы особо отмечают важность приведения недавно принятого закона № 345-ФЗ в соответствие с ранее действующими нормативными документами: смежными законами, бюджетным и налоговым кодексами, подзаконными актами, ГОСТами. В первую очередь, речь идет о необходимости единообразия используемой в этих документах терминологии. Возникла коллизия, когда в большинстве документов (ГОСТах, декларациях соответствия, лицензиях, акцизных марках и др.) используются старые понятия, а действуют — новые. Откликнувшись на обращение участников рынка, правительство приняло в разработку проект постановления, которое даст возможность постепенно, в течение года, привести всю требуемую документацию в соответствие с недавно принятым законом, — отмечает Борис Катрюхин. директор Некоммерческого партнерства „Винодельческий союз“. И еще один очень важный для винодельческой отрасли вопрос — разрешение использовать субсидии на приобретение иностранных саженцев. Отрасль остро нуждается в закладке новых виноградников и расширения площадей уже существующих. Однако в настоящее время отечественные саженцы способны обеспечить всего 60-65% от существующих потребностей. На пленарных заседаниях и панельных дискуссиях форума, посвященных регулированию крепкого алкоголя и вина, спикеры и участники обсудят развитие сырьевой базы отрасли, обеспечение государственной поддержки производителей в нынешних условиях, экспортный потенциал рынка алкоголя, качество и безопасность продукции, честную конкуренцию, работу с федеральными розничными сетями. Также будут затронуты прикладные темы, касающиеся маркетинга и брендинга алкогольной продукции. Лидеры отрасли поделятся опытом, как использовать креативные технологии в продвижении своей продукции, как управлять репутацией в кризисных ситуациях, повышать лояльность потребителя и сделать его амбассадором бренда. Свое участие в работе форума подтвердили представители Российского экспортного центра, Роскачества, ведущие производители, импортеры и дистрибьюторы отрасли, федеральные розничные сети, российские и иностранные эксперты, журналисты. Напомним, что форум «Высший Градус» задуман стать главной площадкой алкогольной индустрии формата B2G. Мероприятия обширной деловой программы пройдут в пространстве конгресс-холла «Торатау», а ее торжественная часть предусматривает посещение поселка Булгаково, где генеральный партнер форума АО «Башспирт» откроет свой новый завод «БашБиоСпирт». Организатором форума является выставочная компания «Ротекс» при поддержке правительства Республики Башкортостан. Генеральный партнер: АО «Башспирт». Партнер: Ассоциация производителей «Русской Водки» (АПРВ). Регистрация участников: gradusforum.ru

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