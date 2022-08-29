Регионы РФ не поддержали изменения на рынке наружной рекламы

В результате сбора мнений и предложений от регионов России, инициированного Совфедом, выяснилось, что власти и представители рекламного бизнеса Башкирии считают законопроект о едином операторе цифровой наружной рекламы способным спровоцировать появление монополиста в рекламной отрасли.

Также есть вероятность уменьшения притока финансовых средств в бюджет и изменения облика городов из-за неконтролируемого использования рекламных площадей. К 8 числу текущего месяца мнение по законопроекту озвучили 68 субъектов страны. Поддержали документ лишь 11 из них, причем с рядом значимых замечаний, сообщает lenta.ru. Одними из первых отозвались власти Москвы, обозначив несколько значительных поправок к законопроекту. Например, столичная администрация подчеркнула, что если единый оператор получит привилегии хозяйствующего субъекта и одновременно контролирующего органа, то он практически монополизирует сферу цифровой рекламы в стране. Кроме того, власти столицы выразили сомнение относительно того, что собственное ПО единого оператора, которое должны будут использовать все участники рынка рекламы, положительно повлияет на безопасность информации. В администрации Северной столицы назвали положения нового законопроекта нарушающими закон «О защите конкуренции». Также в Санкт-Петербурге уверены, что документ противоречит правилам госрегулирования и антимонопольной политике страны и ведет по факту к уничтожению сферы наружной рекламы. Власти Костромской области считают, что поправки к закону о рекламе спровоцируют появление в данной сфере монополиста и поставят органы исполнительной власти в зависимость от одной коммерческой организации. Говорилось и о негативном влиянии на формирование положительного инфополя в регионах страны. Похожую реакцию продемонстрировала и Воронежская область. Администрация Хабаровского края обеспокоена трудностями в размещении соцрекламы в случае принятия поправок. В регионе сформировали несколько замечаний, которые, возможно, позволят сохранить возможность информирования населения о значимых некоммерческих событиях, не согласовывая данные размещения с единым оператором. Помимо этого, сообщается, что документ вызвал осуждение со стороны участников рекламного рынка региона. В итоге против резонансного законопроекта в его актуальном виде выступили руководства Кемеровской и Новосибирской областей, Пермского и Красноярского краев, а также Тюменской, Калужской, Липецкой и Ярославской областей. Против высказались также власти Коми, Чувашии и еще нескольких субъектов РФ. Представители разных регионов России высказывали приблизительно одинаковые сомнения: говорили об искажении облика городов, появлении монополии в отрасли, ущемлении прав участников рынка рекламы и исчезновении конкуренции на нем. В течение полутора месяцев со дня внесения в Госдуму данного документа против него выступили как депутаты нижней палаты парламента, так и практически все представители рекламного бизнеса, а также администрации регионов страны и, по всей вероятности, ФАС. Однако официального заявления ведомство пока не сделало. Таким образом, напрашивается вопрос: если все имеющие отношение к делу стороны выступают против принятия законопроекта, то нужно ли вообще вносить поправки в закон «О рекламе»?

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