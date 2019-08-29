Росстат уточнил данные по объему теневой экономики

Это составило 12,7% от ВВП, сообщает 29 августа газета «Известия».

Отмечается, что самый большой объем скрытого производства пришелся на сельское хозяйство, недвижимость, строительство и торговлю.

В 2014-2016 годах объем теневой экономики составлял 13,2-13,9 процентов от ВВП. Таким образом, её доля снижается.

Эксперты говорят, что теневая экономика в большей степени отмечается в тех сферах, где затруднён контроль за финансовой и операционной деятельностью.