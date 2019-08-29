Особую экономическую зону в Башкирии назвали «Алга», заявка в Москву отправлена
Такая особая экономическая зона промышленно-производственного типа может появиться в Ишимбайском и Стерлитамакском районах республики.
Накануне, 28 августа, стало известно, что врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал заявку на создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа под названием «Алга». Она должна вскоре появиться в Ишимбайском и Стерлитамакском районах, разумеется, при условии, что документы будут добрены в Министерстве экономического развития России. Подробности сообщили в пресс-службе главы региона.
Уточняется, что заявку на получение статуса особой экономической зоны «Алга» по поручению Радия Хабирова готовила специальная межведомственная рабочая группа, в состав которой входят. представители Кабинета Министров РБ, Минэкономразвития республики, отраслевых региональных органов власти, а также муниципалитетов. Управляющей компанией в будущей зоне станет Корпорация развития Башкирии.
Общая площадь четырех участков особой экономической зоны будет 468,8 га, их будет по два в каждом районе. Участки подбирались с учетом многих параметров: транспортной доступности, наличия инженерной инфраструктуры, экологических особенностей и, само собой, промышленного потенциала. Мнение местных жителей, по словам руководителя аппарата правительства РБ Илшата Тажитдинова, тоже учитывалось.
Впрочем, сети электро, газо- и водоснабжения и подъездные пути понадобится строить все равно. На это предполагается потратить 6 млрд рублей.
Интерес к работе в рамках будущей особой экономической зоны «Алга» уже проявили, как минимум, семь инвесторов, которые связаны с нефтехимией, приборостроением и пищевой промышленностью. Предварительно с ними уже заключены соглашения. Ожидаемый объем инвестиций может достигать 24 млрд рублей.
Интересно, что территория особой экономической зоны может быть расширена, если того потребуют новые инвестпроекты.
Как отметили пользователи соцсетей, возможно, название новой зоны «Алга» станет своего рода символом успеха. По крайней мере, по словам Радия Хабирова, заявку Башкирии на создание данной зоны может поддержать федеральное правительство.