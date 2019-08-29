Особую экономическую зону в Башкирии назвали «Алга», заявка в Москву отправлена

Накануне, 28 августа, стало известно, что врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал заявку на создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа под названием «Алга». Она должна вскоре появиться в Ишимбайском и Стерлитамакском районах, разумеется, при условии, что документы будут добрены в Министерстве экономического развития России. Подробности сообщили в пресс-службе главы региона.

Уточняется, что заявку на получение статуса особой экономической зоны «Алга» по поручению Радия Хабирова готовила специальная межведомственная рабочая группа, в состав которой входят. представители Кабинета Министров РБ, Минэкономразвития республики, отраслевых региональных органов власти, а также муниципалитетов. Управляющей компанией в будущей зоне станет Корпорация развития Башкирии.

Общая площадь четырех участков особой экономической зоны будет 468,8 га, их будет по два в каждом районе. Участки подбирались с учетом многих параметров: транспортной доступности, наличия инженерной инфраструктуры, экологических особенностей и, само собой, промышленного потенциала. Мнение местных жителей, по словам руководителя аппарата правительства РБ Илшата Тажитдинова, тоже учитывалось.

Впрочем, сети электро, газо- и водоснабжения и подъездные пути понадобится строить все равно. На это предполагается потратить 6 млрд рублей.

Интерес к работе в рамках будущей особой экономической зоны «Алга» уже проявили, как минимум, семь инвесторов, которые связаны с нефтехимией, приборостроением и пищевой промышленностью. Предварительно с ними уже заключены соглашения. Ожидаемый объем инвестиций может достигать 24 млрд рублей.

Интересно, что территория особой экономической зоны может быть расширена, если того потребуют новые инвестпроекты.