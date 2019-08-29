«Нокиан шина» требует обанкротить жену и тёщу бизнесмена из Уфы Андрея Смышляева
К ним также может добавиться юрист и деловой партнер Андрея Смышляева – Сергей Горохов.
В Арбитражный суд Башкирии поступило исковое заявление от российского филиала концерна Nokian — ООО «Нокиан шина» о признании банкротами трех лиц, которые являются близкими уфимского предпринимателя Андрея Смышляева. Подробности сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан».
Сумма долга Андрея Смышляева, известного в Уфе как владелец сети шинных центров «Таганка», «Нокиан шине» на сегодняшний день составляет 1,5 млрд руб.
Предприниматель уже признан банкротом, но у истца есть основания полагать, что часть имущества Смышляева перешла ранее его близким. Среди них называют жену бизнесмена Ольгу Смышляеву, тёщу Лидию Салманову, а также юриста и делового партнера Сергея Горохова.
Каждому из них истец предъявил иски на сумму 1,17 млрд рублей.
Напомним, Андрей Смышляев был задержан в Италии в мае текущего года на его вилле. Он подозревается в России в мошенничестве и преднамеренном банкротстве. В качестве потерпевшего по делу проходит компания «Нокиан шина», которая поставила Смышляеву товар на сумму около 1,5 млрд руб., но деньги в ответ так и не дождалась.