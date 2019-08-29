Хороший закройщик все выкроит, даже успешный бизнес в Башкирии

Опытная портниха и закройщица, закрыв прежнее ИП, открыла новое в другом формате. А помогла ей в этом госпрограмма, которую реализует центр занятости населения.

Оксана Мещерякова в 1994 году окончила Новокуйбышевский индустриальный педагогический техникум, обучившись на технолога швейного производства. Затем обучила трёх закройщиц и открыла швейную мастерскую в Туймазах. 18 лет её предприятие занималось ремонтом и пошивом всего: от платьев и брюк, до верхней одежды, включая шубы. Если Мещерякова меняла помещение, поток клиентов устремлялся туда. Но когда у нее начались проблемы с позвоночником, и она попала в больницу, ателье пришлось закрыть.

«Я едва не загнала себя. Непрерывный конвейер изматывал. Наступило некоторое опустошение. Я поняла, что шить в таком темпе больше не хочу. Начался мучительный поиск новой точки приложения сил, ведь у меня были опыт, швейное оборудование, специальное педагогическое образование, но не было уверенности в востребованности выбранной ниши на рынке услуг. Я решила открыть курсы кройки и шитья», — рассказывает Оксана.

Дважды входить в одну воду довольно рискованно…

Сначала, да, мучили сомнения ведь невозможно предсказать: сколько будет учебных групп? Какова будет интенсивность поступления новых клиентов. Однако интуиция подсказывала, что курсы будут востребованы, ведь интерес к самостоятельному пошиву одежды растёт. В городе несколько магазинов тканей, фурнитуры, и, когда бы я не пришла в них, они забиты людьми.

Объехала все швейные мастерские, обзвонила ссузы и выяснила, что только в одной мастерской района в незначительном объеме обучают пошиву. Я по интернету начала обстоятельно изучать, как это дело поставлено в больших городах в сфере малого бизнеса. Составила свою программу обучения и, будучи безработной, пришла в Центр занятости населения со своей идеей открытия учебной мастерской. Специалисты мою идею одобрили и помогли мне разработать бизнес-план, обнадёжили, что он имеет шанс на успех. Я возрождала дело на новой волне вдохновения.

Затем начала решать вопрос с помещением. Он очень важен, ведь у меня в прошлом были периоды, когда аренда «съедала» очень много прибыли. Набив шишек в этой сфере, я жестко скорректировала все основные показатели своего бизнес-плана с размером платы за помещение и возможностью ее увеличения. На аренду помещения оптимально тратить не более 30 процентов от прибыли.

От «вменёнки», когда занималась пошивом, перешла к патенту. С апреля до конца нынешнего года его стоимость составила 12800 рублей.

Сбережений не имелось, но зато от ателье остались хорошие швейные машины, оверлок, оборудование для ремонта дубленок и кожи, раскройный стол и многое другое. Не хватало лишь около 150 тысяч рублей.

Конкурсная комиссия одобрила субсидию в размере суммы моего годового пособия по безработице в рамках Программы по оказанию содействия развитию малого предпринимательства и самозанятости.

На мой счёт перевели 98 тысяч рублей, и я купила пять швейных машинок лампы, столы, стулья, магнитный стенд для рисования раскроек.

Небольшую сумму взяла в кредит.

Трудно было собрать первых учеников?

Нет. По «сарафанному радио» через знакомых и бывших клиентов, затем по соцсетям распространила информацию об открытии курсов. Вскоре дала несколько объявлений в городскую газету. В апреле нынешнего года к занятиям приступила первая группа из четырех человек. Я начала выкладывать в инстаграм обработку сложных сегментов раскройки, и количество подписчиков стало расти. Моя уверенность в огромном интересе женщин к индивидуальному пошиву подтвердилась. Приходят люди всех возрастов. А недавно записался 50-летний мужчина, который учится шить дублёнки и кожаные куртки, очень способный, хочет открыть свое дело.

В каждой группе у меня по четыре человека, больше нельзя, чтобы не страдало качество обучения. За пять месяцев я выпустила 7 групп (28 человек). Мои ученики сдавали мне «экзамен»: изготовление от начала до конца платья, костюма, блузки или брюк для себя или своих близких.

Но ведь сегодня в интернете полно всяких курсов? Почему Вас это не испугало?