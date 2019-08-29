Глава Минимущества РБ рассказал о выходе из кризиса издательства «Башкортостан»

Накануне, 28 августа, состоялась пресс-конференция ио министра земельных и имущественных отношений республики Олега Полстовалова. Одной из тем стала ситуация вокруг издательства «Башкортостан», которое в прошлом году оказалось на грани банкротства. Однако по настоянию врио главы Башкирии Радия Хабирова правительством региона были предприняты усилия для спасения предприятия.

По словам Олега Полстовалова, минземимущества РБ удалось подписать мировое соглашение с основным кредитором издательства «Башкортостан» — банком ВТБ. После этого 80 млн рублей штрафных санкций будут дисконтированы.

- Это был сложный и трудоемкий процесс, – посетовал спикер. - Поставленная задача была решена в короткие сроки.

Региональный фонд РБ направил свыше 130 млн рублей в качестве выкупа основного долга издательства.

Продолжительные переговоры с остальными кредиторами, в конце концов, завершились мировым соглашением, в соответствии с которым основные кредитные обязательства издательства получается погасить под залоговое обеспечение здания уфимского полиграфкомбината.

Олег Полстовалов заявил, что в данный момент издательская отрасль выходит на высокую маржинальность, даже несмотря на то, что пока у издательства «Башкортостан» имеются сложности с получением заказов.

- Объединение издательства «Башкортостан» с ГУП «Издательский дом Башкортостан» в единое юридическое лицо даст возможность уменьшить расходы на административно-управленческую деятельность и создать единый технологический цикл, - пояснил Олег Полстовалов. – Это даст определенное конкурентное преимущество при формировании технических заданий для участия в конкурсах.