Башкирия удивит гостей юбилейного форума малого и среднего бизнеса стран ШОС и БРИКС

В Москве прошло заседание программного комитета юбилейного пятого форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.

Напомним, форум состоится 26 и 27 сентября в Уфе. по предварительным данным, в нем должны принять участие делегаты из 30 стран мира. А в целом в эти дни в рамках форума в Уфу приедут около 2500 человек.

В заседании программного комитета принял участие президент ТПП РБ Тимур Хакимов.

- Концепция форума строится вокруг идеи о глобальной значимости малого и среднего бизнеса, - рассказал Медиакорсети Тимур Хакимов. - В программе форума запланировано 18 деловых мероприятий. На обсуждение в ходе панельных сессий будет вынесено будущее драйверных отраслей экономики, развитие малого, среднего, семейного предпринимательства, логистические, инфраструктурные проекты. Мы попытались воспользоваться такой площадкой чтобы и региону были плюсы. Параллельно основной площадке делаем отдельную - по 100 инвестпроектам. Все министерства дали площадки под проекты, которые готовы к приходу инвесторов