В августе в Башкирии подорожает стоимость проезда и провоза багажа на электричках

Сообщается, что стоимость пассажирского проезда или провоза багажа в стандартных электричках за первые десять километров пути составит 24 рубля, при проезде на ласточке — 32 рубля. По проезде десятого километра маршрута каждый последующий обойдётся соответственно в 2,4 и 2,7 рубля. Отмечается, что цена останется прежней в случае оформления билетов через официальное приложение «РЖД».