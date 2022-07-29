Серый импорт автомобилей: как в России теперь будут покупать иномарки

Серый импорт автомобилей: как в России теперь будут покупать иномарки
Серый импорт автомобилей: как в России теперь будут покупать иномарки
29 июля, 12:38ЭкономикаАндрей КоролевФото: 1MI
На опустевший в России рынок автомобилей заходят фирмы-перегонщики. При этом эксперты считают, что покупка у таких «продавцов» чревата большими рисками.

Рынок продажи легковых автомобилей в первом квартале 2022 в России сократился наполовину. При этом с санкционной блокадой в России начали работать перегонщики машин — они обещают клиентам как машины без пробега, так и б/у, причем сроки доставки относительно небольшие — всего пару месяцев.

Сотрудники таких компаний утверждают, что осенью этот бизнес выйдет на объемы продаж, сопоставимые с прошлогодними объемами некоторых автодилеров.

Автоэксперты уточняют, что из-за острого дефицита компании-перегонщики будут быстро расти, но следует оценить все возможные риски. Так, например, наряду с новыми машинами в Россию завозят восстановленные после ДТП автомобили, причем растаможивание проводят не в России, а значит за эту процедуру придется доплачивать потенциальному автовладельцу, причем до половины стоимости покупки. В этом поле ощущается большой простор для мошенничества и обманов, которые будут крайне проблематично отрабатываться в суде.

Эксперты подчеркивают, что фактически рынок сейчас вернулся в 90-е годы, когда его наводнили юрлица, не имеющие перед покупателем никакой ответственности, как и задачи завоевать доверие на долгосрочную перспективу.

Примечательно, что даже если машина почти новая и в хорошем состоянии, а продавец надежный, то все равно остается много нюансов.

Подробнее — в материале «Новых известий».

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