Минеева: Обороты гостиниц и турагентств Москвы выросли на треть

В Москве обороты отелей и турагентств с января по июнь этого года выросли более чем на треть по сравнению с первым полугодием 2021 года. Столичный бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева рассказала, что это является хорошим показателем стабилизации рынка, который в пандемию сильно пострадал в результате санкционной политики.

«Городские отели долго находились в ситуации спада, связанного с общим падением турпотока. Теперь же мы видим обратную тенденцию: идет рост турпотока из регионов. Москва вернула себе звание самого комфортного для туристов города с насыщенной событийной повесткой», — цитирует vostokmedia.com слова Татьяны Минеевой. По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, обороты гостиниц за шесть месяцев 2022 года достигли показателя в 44,7 млрд рублей, что в сегодняшних ценах на 31,3% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Кроме того, количество чеков за этот же период возросло на 11%, и достигло значения в 7,8 млн. А доход туристических агентств в первом полугодии составил 269,1 млрд рублей, что на 36,6% больше, чем в 2021 году, при этом количество чеков выросло на 37,3% — до 25,2 млн. Основная причина роста кроется в постепенном восстановлении туристического потока в столицу России после 2020 года, добавил Владимир Ефимов. Подчеркивается, что заметный вклад в развитие туриндустрии вносят предприятия относящиеся к категории малого и среднего бизнеса. Турагентства, относящиеся к категории МСП, обеспечили в первом полугодии прирост выручки в отрасль на 53%, что составило более 142,2 миллиарда рублей, а в сфере гостиничного бизнеса доля МСП достигла 40,2 процента от общего объема продаж, а это почти 18 миллиардов рублей. Ранее правительство Москвы в целях поддержки отрасли утвердило программу выделения грантов для физлиц и предприятий, которые реализуют туристические проекты в сфере молодежного и делового туризма. До 10 млн рублей на покрытие расходов может получить компания, которая организует в Москве конференции, конгрессы, форумы и деловые встречи, а также мероприятия для молодежи (слеты, конкурсы и фестивали). Отмечается, что к концу июля уже одобрено 25 заявок на общую сумму почти 50 миллионов рублей. В общей сложности на программу планируется направить 350 миллионов рублей. В ходе второго этапа кампании процесс приема заявок продлен до 23 сентября, чтобы бизнес имел возможность получить гранты на мероприятия, которые пройдут до 30 ноября 2022 года включительно.

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