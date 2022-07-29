Фаст-фуды и магазины: на что чаще всего тратили деньги жители Башкирии во 2 квартале

Фаст-фуды и магазины: на что чаще всего тратили деньги жители Башкирии во 2 квартале
Фаст-фуды и магазины: на что чаще всего тратили деньги жители Башкирии во 2 квартале
Вчера, 15:11ЭкономикаФото: pixabay.com
Во 2 квартале 2022 года жители Республики Башкортостан расплачивались банковскими картами на 22% чаще, чем за первые три месяца этого года.

По результатам исследований* аналитиков Сбера самыми популярными позициями стали точки фаст-фуда, продуктовые магазины, а также товары для здоровья.

Традиционно жители Башкирии больше всего покупок совершают в супермаркетах – во 2 квартале текущего года в республике было совершено 55 млн таких транзакций. По сравнению с 1 кварталом этот показатель увеличился почти на 12 млн. При этом клиенты стали чаще посещать фаст-фуды: количество безналичных операций в таких торговых точках увеличилось на 31% по сравнению с 1 кварталом и составило почти 16 млн штук.

Азамат Салихов, управляющий Башкирским отделением Сбербанка:

«За полгода жители нашей республики расплатились картами почти 200 млн раз – это более 13 транзакций каждую секунду. Рост числа безналичных операций уже никого не удивляет – расплачиваться картами быстрее и удобнее, чем наличными, а кроме того – и более выгодно благодаря бонусной программе СберСпасибо».

*В исследовании учитывались транзакции по картам, совершенные в POS-терминалах Сбербанка.

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Сбербанк
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