Башкирское молоко экспортируется в Китай

Башкирское молоко экспортируется в Китай
Башкирское молоко экспортируется в Китай
29 июля, 09:58ЭкономикаАндрей КоролевФото: 1MI
Молочноконсервный комбинат из Мелеуза вышел со своей продукцией на международный рынок.

Башкирское предприятие, перерабатывающее молоко, впервые поставило свою продукцию на экспорт. Первая партия готовой продукции — 19,2 тыс. жестяных банок с сухим цельным молоком 26% жирности общим весом 8 тыс. 640 кг отгружена в Китай.

Производитель прошел все необходимые процедуры обследования и включен в реестр экспортеров в ФГИС «Цербер» и в перечень российских предприятий молочного сектора, которым разрешен экспорт в Китай. На продукцию выдан международный ветеринарный сертификат формы 5D и сертификат для экспорта в КНР.

Напомним, в стране реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целевой индикатор в сфере экспорта продукции АПК — выход на уровень эквивалентный 45 млрд долларов в год к 2024 году.

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