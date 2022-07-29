Башкирское молоко экспортируется в Китай

Башкирское предприятие, перерабатывающее молоко, впервые поставило свою продукцию на экспорт. Первая партия готовой продукции — 19,2 тыс. жестяных банок с сухим цельным молоком 26% жирности общим весом 8 тыс. 640 кг отгружена в Китай.
Производитель прошел все необходимые процедуры обследования и включен в реестр экспортеров в ФГИС «Цербер» и в перечень российских предприятий молочного сектора, которым разрешен экспорт в Китай. На продукцию выдан международный ветеринарный сертификат формы 5D и сертификат для экспорта в КНР.
Напомним, в стране реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целевой индикатор в сфере экспорта продукции АПК — выход на уровень эквивалентный 45 млрд долларов в год к 2024 году.