«Кому везёт?»: Грузоперевозки попали в число успешных видов частного бизнеса Башкирии

У меня возникла проблема при приобретении мебели в интернет-магазине «Ozon». Крупногабаритные товары из этого магазина, в частности, доставляет компания ПЭК. Никак не получалось оформить доставку на мой адрес. Когда позвонила в службу поддержки, консультант долго совещалась с кем-то, а потом сообщила, что обнаружился некий странный «глюк»: оформить доставку можно на 51-й дом на моей улице, а я живу в 58-м. Мне посоветовали оформить доставку на 51-й дом, а потом созвониться с диспетчером компании ПЭК и «в ручном режиме» исправить номер дома на 58-й. Пришлось так и поступить и немало поволноваться. К счастью, проблем с доставкой не возникло. Водитель все привез вовремя и занес коробки в дом. «Виртуальный глюк» обещали исправить, однако когда я вскоре решила снова заказать мебель через этот магазин, столкнулась с той же проблемой, поведала о весьма распространенной проблеме, связанной с грузоперевозками, уфимка Любовь Мамина.