В Уфе крупнейшие сельхозпроизводители обсудили возможности экспорта зерна

Большое совещание, посвященное перспективам сотрудничества с АО «Объединенная зерновая компания», прошло в Торгово-промышленно палате Башкирии.

В деловом разговоре приняли участие ио вице-премьера правительства РБ и министра сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов, заместитель генерального директора АО «ОЗК» Владимир Печеный, генеральный директор ООО «ОЗК-ЮГ» Денис Деменков и представители сельхозпредприятий и предприятий по переработке сельхозпродукции республики.

– Мы научились выращивать зерно, теперь перед нами стоит задача выйти на качественный экспорт, – рассказал Ильшат Фазрахманов.

В этом году урожай зерновых ожидается в объеме 3 млн тонн, на внутренне потребление в республике останется 2,2 млн тонн, остальное предстоит продать.

По словам Ильшата Фазрахманова, помочь в этом сельхозпроизводителям нашего региона сможет государственная «Объединенная зерновая компания».