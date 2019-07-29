В Уфе крупнейшие сельхозпроизводители обсудили возможности экспорта зерна
В Торгово-промышленной палате РБ рассмотрели перспективы сотрудничества с «Объединенной зерновой компанией».
Большое совещание, посвященное перспективам сотрудничества с АО «Объединенная зерновая компания», прошло в Торгово-промышленно палате Башкирии.
В деловом разговоре приняли участие ио вице-премьера правительства РБ и министра сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов, заместитель генерального директора АО «ОЗК» Владимир Печеный, генеральный директор ООО «ОЗК-ЮГ» Денис Деменков и представители сельхозпредприятий и предприятий по переработке сельхозпродукции республики.
– Мы научились выращивать зерно, теперь перед нами стоит задача выйти на качественный экспорт, – рассказал Ильшат Фазрахманов.
В этом году урожай зерновых ожидается в объеме 3 млн тонн, на внутренне потребление в республике останется 2,2 млн тонн, остальное предстоит продать.
По словам Ильшата Фазрахманова, помочь в этом сельхозпроизводителям нашего региона сможет государственная «Объединенная зерновая компания».
Представители «ОЗК» рассказали о возможностях и принципах взаимовыгодного сотрудничества. Реализовать эти планы предполагается уже в ближайшее время.