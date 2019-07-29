В Уфе коммунальщики собрали по второму разу плату за вывоз мусора

В Ленинском районе Уфы прокуратура выяснила, что одна из управляющих компаний незаконно взимала с жильцов по второму разу плату за вывоз мусора. Как сообщили в прокуратуре республики, таким образом от чрезмерного усердия коммунальщиков пострадали жильцы 216 квартир.

Напомним, с нынешнего года начали действовать положения закона, по которым обязанность по вывозу коммунальных отходов возложена на регоператоров. При этом плата за вывоз мусора должна быть исключена из состава платы за содержание общего имущества дома.

Однако управляющая компания ООО «Квартал» проигнорировала это положение и по прежнему начисляла жильцам этот платёж.