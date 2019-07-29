В Башкирии установили 2,3 тысячи новых дорожных знаков и еще больше заменили

На дорогах Башкирии в течение первого полугодия 2019 года было установлено 2343 новых дорожных знака, а также заменено 3737 знаков, которые по разным причинам пришли в негодность.

Как сообщили в Управлении дорожного хозяйства РБ, подписано в этом году около 1,5 тысячи договоров на установку дорожных знаков, и еще 600 таких же договоров добавится до конца 2019 года.

Помимо этого, до конца текущего года на дорогах Башкирии установят 527 стационарных камер фото- и видеофиксации.