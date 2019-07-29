В Башкирии установили 2,3 тысячи новых дорожных знаков и еще больше заменили
Вчера, 10:10ЭкономикаТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Помимо этого, ситуацию на дороге будут отслеживать 527 дополнительных стационарных камер фото- и видеофиксации.
На дорогах Башкирии в течение первого полугодия 2019 года было установлено 2343 новых дорожных знака, а также заменено 3737 знаков, которые по разным причинам пришли в негодность.
Как сообщили в Управлении дорожного хозяйства РБ, подписано в этом году около 1,5 тысячи договоров на установку дорожных знаков, и еще 600 таких же договоров добавится до конца 2019 года.
Помимо этого, до конца текущего года на дорогах Башкирии установят 527 стационарных камер фото- и видеофиксации.
Замена дорожного полотна, по данным Управления дорожного хозяйства РБ, идет на на 150 объектах. - Все эти работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги», - уточнили в ведомстве.
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