ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»

Сообщение об этом появилось 29 июля на официальном сайте регулятора, информирует газета «Известия».

Отмечается, что причина отзыва лицензии - сокрытие кредитной организацией и данных о денежных средствах на счетах зарубежного банка. Это стало причиной полной утраты собственных средств.

Помимо этого, банк «Ассоциация» нарушил некоторые нормативные акты и федерального законодательства РФ.