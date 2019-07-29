ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»

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Банк России отозвал лицензию у банка «Ассоциация» из Нижнего Новгорода.
Сообщение об этом появилось 29 июля на официальном сайте регулятора, информирует газета «Известия».
Отмечается, что причина отзыва лицензии - сокрытие кредитной организацией и данных о денежных средствах на счетах зарубежного банка. Это стало причиной полной утраты собственных средств.
Помимо этого, банк «Ассоциация» нарушил некоторые нормативные акты и федерального законодательства РФ.
На начало лета данная кредитная организация была на 170 месте в банковской системе страны.
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