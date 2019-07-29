Под Уфой обманутым дольщикам выдали обещанные ключи
Один дом на 36 семей заселили в ЖК «Новобулгаково».
Накануне, 28 июля, долгожданное новоселье состоялось в Жилом комплексе «Новобулгаково», Подробности рассказали в пресс-службе Госстроя РБ.
В эксплуатацию сдан дом 32 литера Б, в нем квартиры предназначены для 36 семей.
Как отметили в Госстрое, дом, как и было обещано, успели сдать к концу июля. Впрочем, там осталось решить вопросы с подключением отопления и водоснабжения.
- Инженерные системы собраны. Газ будет подан в дом после того, как жильцы откроют свои лицевые счета и заключат договоры внутридомового газового хозяйства, - уточнили представители ведомства. – Всё это можно будет сделать после оформления дольщиками права собственности на жилье.
Ранее, в конце июня, также был сдан дом №10 в 15-м квартале ЖК «Новобулгаково».
В этом жилом комплексе, по данным Госстроя РБ, остаются не сданы еще четыре дома. Их обещают доделать до конца 2019 года.