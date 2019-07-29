Под Уфой обманутым дольщикам выдали обещанные ключи

Накануне, 28 июля, долгожданное новоселье состоялось в Жилом комплексе «Новобулгаково», Подробности рассказали в пресс-службе Госстроя РБ.

В эксплуатацию сдан дом 32 литера Б, в нем квартиры предназначены для 36 семей.

Как отметили в Госстрое, дом, как и было обещано, успели сдать к концу июля. Впрочем, там осталось решить вопросы с подключением отопления и водоснабжения.

- Инженерные системы собраны. Газ будет подан в дом после того, как жильцы откроют свои лицевые счета и заключат договоры внутридомового газового хозяйства, - уточнили представители ведомства. – Всё это можно будет сделать после оформления дольщиками права собственности на жилье.

Ранее, в конце июня, также был сдан дом №10 в 15-м квартале ЖК «Новобулгаково».