Парадокс: в Башкирии выросло число частных компаний, но работников в них стало меньше

Сегодня, 29 июля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии ио председателя Госкомитета Башкирии по предпринимательству Римма Бойцова рассказала о положении дел в малым и средним бизнесом в республике.

По данным её ведомства, за первые полгода 2019 года в регионе количество субъектов малого и среднего бизнеса в регионе существенно увеличилось. По сравнением с показателями первого полугодия прошлого года частных компаний стало в 4,2 раза больше. Если быть точнее, то с января по июнь текущего года в Башкирии зарегистрированы 4078 новых частных компании в то время, как год назад аналогичный показатель составлял только 959 компаний.

По данным Госкомитета РБ по предпринимательству, в начале 2019 года в Башкирии насчитывалось более 140,5 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. По этому показателю Башкирия занимает четвертое место в Приволжском федеральном округе и 12-е место - в стране.

Больше всего новых субъектов малого и среднего бизнеса появилось в Уфе – свыше двух тысяч компаний. При этом рост наблюдается по всем направлениям экономики.

При этом обозначилась иная тенденция: с ростом субъектов малого и среднего бизнеса число их сотрудников стало уменьшаться. По крайней мере, так гласит официальная статистика. Но у Риммы Бойцовой нашлось вполне резонное объяснение такому положению дел.

- Среди причин можно назвать достаточно высокие налоги, социальные отчисления, в том числе за заработную плату сотрудников, - отметила Римма Бойцова. – Всё это вынуждает предпринимателей работать без официального оформления сотрудников.

Среди причин, по которым стало расти число новых частных компаний, докладчик назвала эффективность мер господдержки.

Так, только в рамках федерального нацпроекта развития малого и среднего бизнеса за полгода господдержку получили 1296 субъектов малого и среднего бизнеса республики. До конца 2019 года число таких предприятий должно, по словам Бойцовой, дойти до 2600, а к 2024-му году - – до 10594.