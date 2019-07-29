Госстрой Башкирии рассказал, как осуществляются региональные национальные проекты

Сегодня, 29 июля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии был рассмотрены ряд вопросов, связанных с реализацией национальных проектов в разрезе отраслей.

И.о. председателя Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Марат Ахмадуллин выступил с докладом о реализации на региональном уровне проектов, касающихся ипотеки, жилья, обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

- По направлению "Жилье и городская среда" Госстроем разработаны и утверждены три региональных проекта. В целях достижения целевых показателей региональных проектов со всеми администрациями муниципальных районов и городских округов заключены соглашения о реализации проектов. Показатели до муниципалитетов доведены, - сообщил Ахмадуллин, открывая свой доклад.

По его словам, основной показатель реализации регионального проекта «Жилье в Республике Башкортостан» - это ввод в действие жилых домов. Это число на 2019 год составляет 2 млн 100 тысяч кв.м. Данная цифра отличается от целевых значений федерального проекта для республики – 2 млн 333 тысяч кв.м. Однако, по словам Ахмадуллина, Минстрой России не раз озвучивал, что показатели на 2019 и 2020 годы подлежат корректировке. Соответствующие предложения Госкомитет направил.

Руководитель ведомства сообщает, что показатели двух других проектов уже достигнуты.

- Расселено 299 человек из аварийного жилья с площадью более 400,8 тысяч кв.м. Выдано 1180 тысяч кредитов по программе «Жилстройсбережения». Общий объем финансирования всех трех региональных проектов в 2019 году составляет 1 млрд 285 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - порядка 954 млн рублей. Кассовое исполнение бюджетных расходов по всем трем региональным проектам на сегодняшний день составляет 44,3 млн рублей, - уточнил глава ведомства.

Председатель Госкомитета также сообщил, что региональный проект «Ипотека Республики Башкортостан» исполнен на 18,9%. По проекту обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда в соответствии с соглашением, заключенным Госкорпорацией Фонд содействия, реформирования жилищного, коммунального хозяйства, средства выделяются не на календарный год, а на реализацию первого этапа программы, который включает в себя 2019-2020 годы. Первый транш в размере 30% от стоимости всего первого этапа программы уже получен. Денежные средства поступили в июле на счет Госстроя РБ.

Участниками программы администрациями муниципальных образований подписаны соглашения о предоставлении из бюджета РБ субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда. Денежные средства поступят на расчетный счет участников программы в августе.

- Уже сейчас могут быть начаты конкурсные процедуры для приобретения или строительства жилых помещений, предназначенных для расселения граждан из аварийного жилого фонда. У Госстроя и муниципалитетов есть понимание того, как необходимо реализовать программу переселения. Условия текущей программы аналогичны условиям программы, реализованной на территории республики в 2013-2017 годах, - заверил Радия Хабирова Марат Ахмадуллин.