Главам муниципалитетов Башкирии рекомендовано ускорить назначение бизнес-шерифов

Сегодня, 29 июля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии после выступления руководителя Госкомитета РБ по предпринимательству Риммы Боцовой врио главы Башкирии Радий Хабиров сделал важное замечание

– Предпринимательские часы не нужно превращать в формальные «посиделки». Люди должны получать дельные ответы и находить конкретные решения, - уточнил Радий Хабиров. - Прошу также поскорее решить вопросы по назначению заместителей глав администраций по предпринимательству.

По мнению Радия Хабирова, в данном случае особенно важно согласовать кандидатуры бизнес-шерифов непосредственно с бизнес-сообществом, чтобы они стали соратниками предпринимателей.