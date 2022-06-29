Инвестиции в недвижимость Башкирии: в какой формат квартир лучше вкладывать деньги

Большинство людей, имеющих накопления сегодня стремятся если не приумножить, то хотя бы сохранить свои деньги, больше не доверяя долларам и евро, и предпочитая акциям и банковским вкладам, покупку недвижимости. Тут всё логично, ведь по статистике последние 20 лет цены на недвижимость только растут. Forbes, со ссылкой на исследование Аналитического центра НАФИ, говорит о том, что 40% россиян считают этот способ не просто надёжным, но ещё и самым выгодным.
Но, что делать если вы не профессиональный инвестор и как большинство наших сограждан не знакомы с подводными камнями рынка недвижимости? В какой объект вложиться, чтобы не прогадать? За консультацией мы обратились к одному из крупнейших застройщиков РБ – ГК «Первый Трест». И узнали для вас, как правильно вложиться в новостройку, чтобы перепродать ее выгодно или получать стабильный доход, сдавая квартиру в аренду.
- Главный критерий проекта для инвестиций – это его ликвидность. Конечно наибольшим спросом пользуются новостройки в центре города и в инфраструктурно развитых районах, также более выгодными являются вложения в проекты класса комфорт и бизнес. Поэтому для снижения бюджета вложений лучше поступиться площадью, чем одной из качественных характеристик. Основополагающие при выборе ЖК – это: надёжность застройщика, район, транспортная доступность и в свете недавней пандемии комфортное благоустройство дворового пространства, где можно отдыхать, гулять и заниматься спортом, не покидая безопасную территорию. Но не менее важно, правильно выбрать планировку, которая подходит под ваши цели. Поэтому самое первое – необходимо определиться с тем, чего вы хотите. Быстро заработать на перепродаже или вложить деньги в надёжный актив, защитив их от инфляции и долгое время получать пассивный рентный доход, – рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».
Если вас интересуют краткосрочные инвестиции с целью перепродажи, то по статистике рынка недвижимости Уфы, вы можете заработать в среднем около 30% за период строительства. Предположим, что вы купили квартиру на этапе котлована за 5 000 000 рублей, а на этапе ввода в эксплуатацию эта же квартира может стоить уже 6 500 000 рублей.
- В этом случае лучше всего покупать студию или классическую однокомнатную квартиру. Во-первых, цена малометражных квартир всегда ниже, а рост стоимости всегда выше. Кроме того, они всегда пользуются спросом особенно в тех ЖК, которые располагаются рядом с ВУЗами, так как родители часто покупают квартиры детям, которые начинают взрослую жизнь и вероятность того, что при правильном подходе к продаже ваша квартира зависнет в экспозиции крайне мала. Например, среди наших объектов на сегодняшний день, наиболее подходящий для короткосрочных инвестиций ЖК Urbanica, во-первых, так как он стартовал совсем недавно, у него достаточно высокий потенциал роста стоимости кв. м. Во-вторых, там большой выбор квартир с площадью до 40 кв. м. В-третьих, он находится в микрорайоне Зелёная роща, который пользуется большой популярностью среди покупателей.
Если вы рассматриваете долгосрочные инвестиции с целью сдачи квартиры в аренду, то в этом случае помимо прироста стоимости самой квартиры, вы можете зарабатывать от 6 до 10% годовых, в зависимости от ликвидности приобретённого объекта и условий аренды. Например, посуточная аренда более выгодна в финансовом плане, но зато подразумевает больше волокиты с заселением клиентов и наведением порядка в квартире. Зато сдача квартиры в долгосрочную аренду всегда более стабильный результат и даёт вам возможность не переживать о простое квартиры на время заключённого договора.
- Если вы планируете построить бизнес на посуточной аренде квартир, то выбирайте малометражные студии в центре города. Так как при таком варианте аренды коммунальные затраты ложатся полностью на вас и содержать большую квартиру не выгодно. Кроме того, при минимальном метраже вы сможете прилично сэкономить не только на этапе покупки, но и на ремонте и мебели.
А вот для долгосрочной аренды выгоднее взять классическую однокомнатную квартиру или компактную двухкомнатную квартиру, тут всё зависит от вашего бюджета и аудитории, на которую вы рассчитываете.
Первый вариант будет пользоваться высоким спросом среди приезжих студентов, молодых людей, которые только начинают самостоятельную жизнь, но купить квартиру ещё не готовы и семей, которые ещё не успели обзавестись детьми. Среди наших ЖК оптимальными вариантами будут Grand&Grand, который возводится рядом с Тиньфф Холл (прим. ред. бывший РК «Огни Уфы»), так как рядом много учебных заведений и центр города, а это насыщенная инфраструктура и офисы крупных компаний. И ЖК Urbanica, так как в пешей доступности от него располагается Архитектурно-строительный университет и удобная транспортная доступность для того, чтобы без проблем добраться до любой точки города.
Второй вариант сегодня уверенно набирает популярность среди семей с детьми не только в продажах, но и в аренде. Для этой аудитории подойдёт любой из наших ЖК, ведь все они возводятся в инфраструктурно развитых районах, где есть: магазины, образовательные учреждения и кружки для разных возрастных групп, мед. учреждения, удобные развязки для выезда на главные магистрали нашего города и много другое. Но особо хочется выделить ЖК «Новатор» и опять же ЖК Urbanica. Неоспоримым преимуществом «Новатора» является его уникальное благоустройство и концепция Spot&Play, которая создана для активного времяпрепровождения, как детей, так и их родителей на территории ЖК. А в ЖК Urbanica, кроме авторского благоустройства, может ещё похвастаться парком в пешей доступности. Это 116 гектар благоустроенной территории и свежего воздуха, где ваши арендаторы смогут с удовольствием проводить время.
Кроме того, необходимо учитывать, что лоты с современным дизайнерским ремонтом и продуманным интерьером будут пользоваться большей популярностью, а, следовательно, и сдать их можно по более выгодной арендной ставке, чем аналогичные по локации и метражу варианты, но со старой мебелью или неопрятным ремонтом. Поэтому при покупке квартиры для арендного бизнеса рассчитывайте на дополнительные затраты по ремонту и покупке мебели. Оптимальное решение для сдачи в аренду: квартира с типовой планировкой, ремонт в светлых тонах, мебель, обстановка и вся необходимая бытовая техника среднего ценового сегмента.
Выбор планировки — важная задача, которая справедливо считается одной из самых непростых при покупке квартиры. Ведь планировка должна максимально соответствовать поставленным целям. Конечно универсального и оптимального решения не существует, а каждый случай индивидуален, но в этой статье мы собрали для вас полезные советы и общие правила, как выбрать планировку квартиры и не ошибиться. И надеемся, что наши советы будут полезными для вас.