Инвестиции в недвижимость Башкирии: в какой формат квартир лучше вкладывать деньги

- В этом случае лучше всего покупать студию или классическую однокомнатную квартиру. Во-первых, цена малометражных квартир всегда ниже, а рост стоимости всегда выше. Кроме того, они всегда пользуются спросом особенно в тех ЖК, которые располагаются рядом с ВУЗами, так как родители часто покупают квартиры детям, которые начинают взрослую жизнь и вероятность того, что при правильном подходе к продаже ваша квартира зависнет в экспозиции крайне мала. Например, среди наших объектов на сегодняшний день, наиболее подходящий для короткосрочных инвестиций ЖК Urbanica, во-первых, так как он стартовал совсем недавно, у него достаточно высокий потенциал роста стоимости кв. м. Во-вторых, там большой выбор квартир с площадью до 40 кв. м. В-третьих, он находится в микрорайоне Зелёная роща, который пользуется большой популярностью среди покупателей.