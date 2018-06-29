Как уфимцу не стать жертвой финансовой пирамиды

С тех самых лихих 90-х и не менее лихого начала нулевых, когда слава и почет (сомнительные, конечно же, и не в позитивном смысле) финансовых пирамид гремели, что называется, из каждого утюга, казалось бы, времени прошло много и безвозвратно. Ну не могли эти все МММ и «Властелины» с «Хопрами» не научить людей, что сыра в мышеловке все-таки много и бесплатно не бывает. Ан нет: оказывается, последователи дела Мавроди живут и, что интересно, вполне себе процветают.

Специалисты Центрального банка, как главного сторожевого финансового благополучия граждан, в 1 квартале текущего года зафиксировали 45 финансовых пирамид. Примечательно, что годом ранее их было на 45% меньше. Такой всплеск зафиксирован экспертами впервые за последние 4 года. Однако это совсем не означает, что мошенников прибавилось – в действительности их стали находить и пресекать их незаконную деятельность на ранних стадиях, в самом зачатке.

Фото: ЦБ РФ

Тренды современных «МММ»: биткойны, ICO и Telegram

То, как работали мошенники в эру развития пирамид и то, как они работают сейчас – разные вещи. Во-первых, мошенники не работают годами, как раньше. Сейчас максимум три-пять месяцев, в течение которых собираются деньги (обираются жертвы) и все – серьезной перспективной организации, обещавшей вам золотые горы и кисельные берега, и след простыл.

Кстати, сразу верный признак того, что та или иная контора является либо мошеннической, либо не совсем благонадежной, то есть, не стоит с ней связывать и, тем более, доверять свои кровные, является наличие, точнее, отсутствие лицензии, выданной регулятором – Банком России. Проверить это дело можно на сайте Центробанка.

Большинство компаний-мошенников открываются в виде ООО, их в 1 квартале было обнаружено 27 штук. 9 пирамид было «замаскирвоано» под КПКГ – Кредитные потребительские кооперативы граждан, еще было 8 интернет-проектов и 1 потребительское общество.

Во-вторых, тренды. Сейчас частенько мошеннические схемы «оборачиваются» в красивую обертку – биткойны, ICO. Конечно же, многим жертвам хочет стать причастным к тому, о чем говорят вокруг, им интересно «приложиться» к бурному информационному развитию, да еще и заработать на этом неплохие деньги.

Фото: kbrbank.ru

- Причем, с распространением технологий затраты создателей схем сводятся к минимуму. Ведь когда в интернете просят деньги будто бы на новые разработки, главное – обладать хорошими дизайнерскими либо презентационными навыками, чтобы сделать красивую картинку и продать ее. – отмечает директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

Еще одним «пирамидальным» трендом современности становится отсутствие первоначальных выплат, которые обычно выплачиваются первым членам пирамиды, привлекая тем самым новых жертв и новые вложения. Сейчас чаще современным буратино предлагают какую-нибудь «хайповую» тему, например, какое-то очередное ICOна «супер-выгодный уникальный проект», собираются деньги и все.

Однако это не всегда так. Буквально меньше года назад интернете, точнее, в Telegram (когда его еще не запретили) бурно развивалась пирамида под названием Trinity. Существовала она примерно 6 месяцев с февраля по август 2017 года. Деньги собирались якобы для торговли на криптовалютных биржах.

- Поначалу все шло хорошо и очень хорошо: компания предлагала проценты из расчета 3,33% в день. То есть, за месяц внесенная вами сумма удваивалась. Правда, первоначальную инвестицию забрать было нельзя, такое условие. Но в дальнейшем деньги выводились на карту и все исправно платилось. То есть, со второго месяца участники проекта получали чистую прибыль, – рассказывает о своем опыте уфимец Марат Г.

Правда, не долго: пирамида рухнула к августу, спустя полгода с момента начала. К дате «икс» она привлекла вклады нескольких десятков тысяч людей. Общение и все операции производились через отдельный канал и чаты в Telegtram, которые, конечно же, чрез полгода прекратили свое существование.

- Лично я свой первоначальный вклад успел «обернуть» три раза, то есть, остался в плюсе. Конечно, было понятно, что это такое и чем все закончится. Удивительно то, что большинство все-таки верило, что участвуют в каком-то серьезном инновационном проекте, инвестируют в торговлю криптовалютами, – продолжает уфимец Марат Г.

Еще среди современных трендов – работа с молодежью. Нынешняя молодежь, во-первых, активно хочет хорошо жить, много и, самое главное, быстро зарабатывать. Во-вторых, беда усугубляется традиционной финансовой безграмотностью и незнанием даже элементарных законов рынка.

- Это история про то, что, несмотря на всякие технические новации, по сути своей мошенничество несильно меняется. Появляются новые инструменты, а сам подход остается прежним. В первую очередь, надо втереться к человеку в доверие, польстить «клиенту», рассказав ему, что он самый талантливый, самый умный, нарисовать блестящие перспективы. Это торговля мечтой, а в основе игра на инстинктах – жадности, лени, а иногда – безысходности, – отмечает Валерий Лях.

Фото: pixabay.com

Если попались – отсудить вряд ли получится

Сразу нужно понять: если вы стали жертвой пирамиды и успели отдать им деньги, вернуть их, скорее всего, не получится. Мошенники не работают в стандартном привычном нормальным людям правовом поле: в суд на них не подашь. Во-первых, у вас, скорее всего, не будет никаких реквизитов компании, адресов, номеров счетов, паролей и других явок.

Во-вторых, такие мошенники работают по принципу бродячих циркачей: немного денег собрали – фирму закрыли, открыли втору, поработали – закрыли. Ну, как циркачи с гастролями по маленьким городам.

К слову, в последнее время стало больше обнаруживаться финансовых пирамид на ранних стадиях, в том числе, по информации, которую бдительные граждане передают в подразделения Центрального банка. Результатом стало то, что в 2018 году уже обнаружено и закрыто 328 мошеннических сайтов. Годом ранее за тот же срок их было значительно меньше – 163 сайта.

Также стоит, наверное, принять тот факт, что пока есть человечество, будут и мошенники, и их жертвы, искоренить это дело в принципе невозможно. А с повсеместным развитием информационных технологий сделать это будет еще труднее. Но некоторые меры безопасности все-таки существуют.

- Если мошенники работают в Интернете, то чем больше препятствий мы им ставим, блокируя сайты, вынуждая провайдеров проверять информацию и рекламу, которую они размещают, тем больше нелегалы несут расходов – им приходится вкладывать ресурсы, чтобы менять сайты, их дизайн, внедрять новые технические разработки и т.д. Расходы растут, окупятся они или нет – непонятно, а риск уголовного преследования высок», - резюмирует Валерий Лях.

Фото: fb.ru

Новинки пирамидального строения: франчайзинг и бесплатные круизы

Традиционные финансовые пирамиды – далеко не единственный способ прибрать к рукам ваши кровью и потом заработанные деньги. Одной из разновидностей мошеннических схем являются так называемые франчайзинговые схемы.

Это когда жертве предлагают не просто доход от вложений, например, в акции какого-то предприятия или сказочные богатства от разработки только что открытых и пока мало кому известных алмазных копи в Африке.

Жертве предлагают стать реальным бизнесменом по франчайзинговой схеме. Здесь снова наблюдается эксплуатация человеческой лени: франчайзинг – это когда за вас уже все просчитали, бизнес планы составили, а вам осталось только немного подождать и начать пожинать прибыльные плоды. Это, кстати, для мошенников даже интереснее: жертва не ждет моментальных прибылей, а ждет, когда «инвестиция» начнет окупаться. И пока есть время, мошенники «оприходуют» как можно больше людей.

В Уфе, точнее, в уфимских сообществах в социальных сетях последнее время бурно обсуждается тема практически бесплатных путешествий на огромных шикарных круизных лайнерах стоимостью миллиарды долларов. Последнее обстоятельство особенно подчеркивается, придавая еще большую привлекательность для жертвы – стать причастным к миру luxuryвсего за… 100-200 долларов.

Нужно лишь привести не менее 5 таких же клиентови путешествовать буквально бесплатно можно будет несколько раз в год. Еще бы столько раз отпуска на работе давали. Кстати, интересующихся темой более чем достаточно, а во что это все выльется, пока не известно: многие, кто понимает, о чем тут, скорее всего, идет речь, просто ждут, запасши поп-корном.

Еще одной распространенной схемой «относительно честного» отъема чужих денег является маскировка, когда мошенники мимикрируют под легальные формы финансовой деятельности: кредитные потребительские кооперативы, международные финансовые организации и другие. Порой мошенники даже не удосуживаются особо стараться, представляясь реальными известными брендами.

Фото: pravdaurfo.ru

Что будет дальше

Совершенно очевидно, что бурное информационное развитие нашего общество мошенников стороной не обходит: они активно используют интернет. Для эффективной борьбы с ними разрабатываются и внедряются различные методы, в том числе, специального софта и начата работа с большими объемами данных.

- Рассчитываем к концу года подготовить своеобразный обзор, карту распространения нелегальной деятельности по стране. Такими аналитическими материалами смогут пользоваться правоохранительные органы, они будут применяться для информирования населения об угрозах на рынке псевдо-финансовых услуг, чтобы люди не попадались люди на удочку мошенников, – резюмирует Валерий Лях.

И все-таки существуют простейшие, можно сказать, элементарные правила, соблюдение которых позволит вам не попасться на удочку финансовых мошенников.

Первое. Проверьте, легально ли работает фирма. Это займет у вас полторы минуты, несколько кликов и спасет ваши деньги. Делается это на сайте Банка России. Если фирма не находится среди легальных собратьев по финансовому бизнесу, то связываться с ней не рекомендуется категорически.

Второе. Повысьте свою финансовую грамотность. Это позволит вам самостоятельно и эффективно на ранних подступах определять «врага». На самом деле для этого достаточно базовых элементарных знаний.

Третье. Запомните одно из главных правил: никогда не гонитесь за сверхприбылью. Также следует запомнить, что чем больше обещанная прибыль, тем больше риск и наоборот.

Если все-таки ни первое, ни второе, ни пятое-десятое не помогло вам избежать встречи с мошенниками и потери денег, сообщите об этом специалистам Банка России на специальном разделе сайта, а также обязательно обратитесь в правоохранительные органы. Это поможет как минимум другим избежать вашей ошибки.