Торгово-промышленная палата Башкирии отмечает 30 лет со дня своего образования

В ноябре 2020 года исполняется 30 лет со дня образования Торгово-промышленной палаты Башкирии.

Торгово-промышленная палата Башкортостана стала одной из первых территориальных палат в России — была создана 27 ноября 1990 года. ТПП РБ была учреждена по инициативе 18-ти предприятий республики. 14 июля 1993 года Верховным Советом республики был принят Закон Республики Башкортостан «О Торгово-промышленной палате Республики Башкортостан».

В целях дальнейшего развития и совершенствования ТПП РБ, 11 июля 1995 года был подписан указ Президента Башкортостана «О Торгово-промышленной палате Республики Башкортостан». 27 декабря 1999 года заключено соглашение о взаимодействии Правительства Республики Башкортостан и Торгово-промышленной палаты республики.

ТПП Башкирии подписала генеральное соглашение между правительством республики, объединениями работодателей и Федерацией профсоюзов Башкортостана на 2000—2001 годы об общих принципах согласованного проведения социально-экономической политики. С 2002 года начал действовать Третейский суд.

С 2009 года Палата приступила к идентификационной экспертизе товаров двойного назначения. С 2010 года Палата оказывает услуги по проведению почерковедческой и технико-криминалистической экспертизы документов. В 2011 году Комитет Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан по промышленности, транспорту, строительству, связи и предпринимательству вынес на общественное обсуждение проект Закона РБ «О Торгово-промышленной палате Республики Башкортостан».

Сегодня ТПП Башкирии объединяет 1500 с лишним членов. На счету палаты - участие организации таких крупных форумов как «Башкортостан зовет!» и «Легпром-2020», которые вернули регион в топ-20 регионов России по инвестиционной привлекательности.

Члены ТПП Башкирии не остались в стороне от борьбы с угрозой коронавируса. Например, была организована доставка материала для производства средств индивидуальной защиты.