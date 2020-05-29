Минфин Башкирии решил взять в кредит 2 млрд рублей на покрытие дефицита бюджета

Сегодня, 29 мая, стало известно, что подведены итоги двух аукционов на заключение кредитного соглашения об открытии для минфина Башкирии двух невозобновляемых кредитных линий по 1 млрд рублей каждая.

Как сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан», заемные средства будут привлечены на два года под 6,5% годовых. Цель привлечения средств – финансирование дефицита регионального бюджета, а также погашение существующих долговых обязательств.

Известно, что единственным участником аукциона стал Сбербанк, который предложил заключить контракты по их начальной цене – 130 млн рублей каждый.

Как следует из условий контракта, министерство финансов республики вправе не полностью использовать кредитный лимит, а также досрочно погасить их без штрафных санкций.