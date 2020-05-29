Минфин Башкирии решил взять в кредит 2 млрд рублей на покрытие дефицита бюджета
Подведены итоги двух аукционов на открытие кредитных линий для минфина Башкирии.
Сегодня, 29 мая, стало известно, что подведены итоги двух аукционов на заключение кредитного соглашения об открытии для минфина Башкирии двух невозобновляемых кредитных линий по 1 млрд рублей каждая.
Как сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан», заемные средства будут привлечены на два года под 6,5% годовых. Цель привлечения средств – финансирование дефицита регионального бюджета, а также погашение существующих долговых обязательств.
Известно, что единственным участником аукциона стал Сбербанк, который предложил заключить контракты по их начальной цене – 130 млн рублей каждый.
Как следует из условий контракта, министерство финансов республики вправе не полностью использовать кредитный лимит, а также досрочно погасить их без штрафных санкций.
В министерстве финансов РБ сообщили, что планируют в этом году кредитные средства в размере 7 млрд рублей на погашение дефицита бюджета республики, который оценивается сейчас в 22 млрд рублей. Помимо кредитов, планируется выпустить облигации на 5 млрд рублей.