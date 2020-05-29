Количество предприятий Башкирии, принимающих онлайн-платежи, увеличилось в 2,5 раза
За 5 месяцев 2020 года к интернет-эквайрингу Сбербанка подключилось свыше 230 предприятий республики.
Это больше, чем за аналогичный период прошлого года почти в 2,5 раза. Объем интернет-платежей с января по май текущего года составил 864 млн рублей.
Интернет-эквайринг от Сбербанка - современный способ расчетов с возможностью оплаты товаров на сайте или в приложении магазина, который освобождает клиента от обналичивания средств в банкомате, а продавца - от затрат на инкассацию и других вопросов, связанных с получением наличной выручки. Возможность приема банковских карт к оплате на сайте становится доступным после подписания договора и заполнения электронной заявки.
Продукт подходит для интернет-магазинов и других онлайн-сервисов. При этом на торговой точке не нужно устанавливать терминал. Для оплаты товара или услуги клиент вводит реквизиты пластиковой, виртуальной карты или сервисов ApplePay и GooglePay в специальную форму, которая появляется на дисплее персонального компьютера (мобильного гаджета) после оформления заказа.
"Предприниматели, подстраиваясь под современные реалии, уходят в онлайн. Наша задача - помочь им в этом. Интернет-эквайринг в данном случае удобный и полезный инструмент. Для организаций, использующих его, появляется возможность работать удаленно, экономя время своих клиентов и предоставляя современные сервисы обслуживания, - сказал Марат Мансуров, управляющий Башкирским отделением Сбербанка. - Отмечу, что для предприятий, реализующих социальные значимые товары, Сбербанк снизил ставку по интернет-эквайрингу. Такие меры приняты для поддержки и сохранения бизнеса, без дополнительной угрозы для здоровья клиентов банка".
Льготная ставка распространяется на предприятия, осуществляющие розничную продажу продуктов питания, медицинских товаров, бытовой техники и средств связи стоимостью до 20 тыс. руб. одежды и товаров повседневного спроса. Комиссия для данной группы предприятий будет составлять не более 1% на период с 15 апреля до 30 сентября 2020 года. Для новых партнеров, соответствующих этим же критериям, которые захотят подключить интернет-эквайринг, в том числе используя онлайн-заявку в Сбербанк Бизнес Онлайн, так же будет доступна сниженная ставка в размере 1%.