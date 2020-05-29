Количество предприятий Башкирии, принимающих онлайн-платежи, увеличилось в 2,5 раза

Это больше, чем за аналогичный период прошлого года почти в 2,5 раза. Объем интернет-платежей с января по май текущего года составил 864 млн рублей.

Интернет-эквайринг от Сбербанка - современный способ расчетов с возможностью оплаты товаров на сайте или в приложении магазина, который освобождает клиента от обналичивания средств в банкомате, а продавца - от затрат на инкассацию и других вопросов, связанных с получением наличной выручки. Возможность приема банковских карт к оплате на сайте становится доступным после подписания договора и заполнения электронной заявки.

Продукт подходит для интернет-магазинов и других онлайн-сервисов. При этом на торговой точке не нужно устанавливать терминал. Для оплаты товара или услуги клиент вводит реквизиты пластиковой, виртуальной карты или сервисов ApplePay и GooglePay в специальную форму, которая появляется на дисплее персонального компьютера (мобильного гаджета) после оформления заказа.

"Предприниматели, подстраиваясь под современные реалии, уходят в онлайн. Наша задача - помочь им в этом. Интернет-эквайринг в данном случае удобный и полезный инструмент. Для организаций, использующих его, появляется возможность работать удаленно, экономя время своих клиентов и предоставляя современные сервисы обслуживания, - сказал Марат Мансуров, управляющий Башкирским отделением Сбербанка. - Отмечу, что для предприятий, реализующих социальные значимые товары, Сбербанк снизил ставку по интернет-эквайрингу. Такие меры приняты для поддержки и сохранения бизнеса, без дополнительной угрозы для здоровья клиентов банка".