Форумы, проведенные в Башкирии при участии ТПП, помогли привлечь инвестиции в регион

Сегодня уже вряд ли кто усомнится, что форумы. выставки и конференции – это важные факторы развития региона, инструменты привлечения инвестиций.

18 декабря 2019 года на площадке Конгресс-холла «Торатау» состоялся Первый инвестиционный форум «Башкортостан зовет!». В качестве модератора пленарного заседания форума был приглашен известный журналист и телеведущий Владимир Познер.

Отметим, что после проведения этого мероприятия республика, по данным Агентства стратегических инициатив, поднялась в Национальном рейтинге по инвестиционной привлекательности на семь единиц, с 23 на 16 место, и вернулась в топ-20 лучших по этим показателям регионов. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

31 января в Уфе впервые прошел форум легкой промышленности «ЛегПром-2020». Его организаторами выступили министерство промышленности и энергетики и Торгово-промышленная палата Башкирии.

Форум собрал на одной площадке представителей федеральных и республиканских органов власти, общественных структур, ведущих предприятий отрасли, крупных торговых центров и банковских структур, а также экспертов и дизайнеров. Общее число посетивших это мероприятие превысило полторы тысячи человек, что в три раза больше ожидаемого количества. Это говорит о возросшем интересе к отрасли и существовании определенных проблем, которые требуют совместного обсуждения.

Это дало толчок развитию легкой промышленности, созданию новых рабочих мест.

- Мне кажется, один из недостатков нашей с вами общей работы в том, что мы еще не научились до конца выстраивать агрессивный, правильный, многоаспектный маркетинг. Тем более, что нам надо развивать и наращивать собственное производство и продвигать продукцию и за рубежом, - отметил глава республики Радий Хабиров.

Все задачи, выдвинутые на форуме, активно поддержала Торгово-промышленная палата (ТПП) Башкирии совместно с министерством промышленности и министерством здравоохранения республики.

И сейчас, в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции, ТПП не стоит на месте, развивает положительные тенденции, в том числе подключение к работе легкой промышленности мощнейших предприятий этой отрасли. Более 40 предприятий отшивают костюмы, необходимые в качестве средств индивидуально защиты.

В ТПП РБ сложилась хорошая практика взаимодействия между ее членами. Наши предприниматели сплочены между собой. Особенно в сложный период, когда им самим было не легко, представители бизнеса проявили себя очень благородно. Практически все члены ТПП РБ участвуют в благотворительных мероприятиях.

Президент ТПП РБ Тимур Хакимов своевременно поддержал предприятия легкой промышленности, организовав доставку материала для производства средств индивидуальной защиты.

- Стоит отметить, что практически все задания правительства Башкирии, которые были поручены нам как общественной организации после форума «ЛегПром-2020», выполнены, несмотря на ворвавшийся в нашу жизнь коронавирус. Надо сказать, что такие форумы - это правильное взаимодействие между властями Башкирии и предприятиями легкой промышленности. Мы - палата, и нас более 1500 членов. И я обязуюсь поддержать каждого и направить все свои знания, навыки и умения не только на поддержку бизнеса в этот сложный период, но и на его развитие, - отметил Тимур Хакимов в своем обращении бизнесменам ко Дню предпринимательства.