В Башкирии вновь подняли цены на бензин

Предыдущее повышение было всего месяц назад.

На автозаправках компании «Башнефть» в Башкирии снова выросли цены на бензин популярных марок. Повышение на 20 копеек коснулось марок АИ-92, АИ-92 Atum и АИ-95. Теперь литр бензина Аи-92 стоит 35,80, АИ-92 Atum – 36,40, а АИ 95 – 38,90.