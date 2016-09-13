Мэрия Уфы возьмет в кредит 600 миллионов

Рассчитаться с задолженностью администрация планирует к 2022 году.

Эти деньги, как отмечается в документации, будут направлены на покрытие дефицита бюджета города или на погашение долговых обязательств. Кредиты привлекаются на срок от 58 до 61 месяца, но все они должны быть закрыты в 2022 году. За услуги банкам мэрия готова заплатить 384,83 млн руб (начальная цена каждого аукциона - от 59,45 млн до 67,56 млн руб.)