Как заработать на достойную пенсию в Башкирии

Медиакорсеть разбиралась, как назначаются социальные выплаты по старости.

По данным Башстата, по состоянию на первое апреля в Башкирии около 1,7 миллиона пенсионеров. Из них более миллиона получают страховые пенсии, средний размер которых составляет чуть более 12,6 тысяч рублей. Однако это в основном те люди, которые получали стабильную «белую» зарплату, а сегодня многие работодатели уходят от такой практики. Введение новой системы пенсионных баллов может привести к тому, что многие пенсионеры не смогут рассчитывать на достойную старость.

Система пенсионных баллов подразумевает, что человек должен иметь не только трудовой стаж, но и зарплату, достаточную для начисления этих баллов. В 2017 году, как сообщили Медиакорсети в Пенсионном фонде по Башкирии, для начисления страховой части пенсии пенсионеру необходимо 11,4 балла и 8 лет трудового стажа. И если со стажем проблема решаемая, то с необходимым уровнем зарплаты все гораздо сложнее. В последние пару десятилетий предприниматели активно работают по схеме «серых зарплат», выплачивая работникам «по-белому» сумму не выше прожиточного минимума по республике. А он сегодня составляет 8323 рубля А в отдельных случаях, в обход законодательству, белая часть даже ниже этого уровня.

- Моя зарплата уже на протяжении почти десяти лет составляет более 35 тысяч рублей, - рассказывает уфимка Ангелина Нафикова (имя и фамилия изменены – прим.ред.). – При этом «белая» часть у меня на уровне прожиточного минимума, но без вычета НДФЛ. Недавно я зашла на сайт пенсионного фонда, в раздел пенсионный калькулятор и рассчитала свою пенсию. Оказалось, что на страховую часть я вообще не дотягиваю. То есть я работаю, но мне дадут только социальную пенсию, как и безработному, который ничего не делал. Но в чем виновата я, если работодатель установил такую схему, а другой работы нет?

Для получения страховой пенсии сейчас необходимо получать не менее 10 403 рублей в месяц до вычета НДФЛ. Если у гражданина зарплата меньше этого уровня, то он может довести свою будущую пенсию до страховой, увеличив стаж работы. Так, при зарплате в 7,5 тысяч рублей, для того чтобы сформировать 11,4 балла к 2017 году, необходимо проработать до выхода на пенсию порядка 11 лет.

При отсутствии же достаточной зарплаты и стажа, приходится рассчитывать только на пенсию социальную. Она в Башкирии сегодня составляет 6 243 рубля. В случае если гражданин не работает, то ему дополнительно устанавливается федеральная социальная выплата до уровня прожиточного минимума пенсионера. На 2017 год он установлен в размере 8015 рублей.

Разница со страховой пенсией, на первый взгляд, невелика, однако для пенсионеров порой весьма значительная. И проблема в том, что совсем скоро число людей, которые недополучат эти несколько тысяч рублей, может непомерно возрасти.

В Пенсионном фонде Башкирии считают действующую систему вполне справедливой и четко дают понять, что ответственность за свое будущее каждый гражданин несет сам.

- Современная пенсионная система в Российской Федерации является солидарной, - считает начальник управления организации назначения и выплаты пенсии Резеда Мухитова. – Страховые взносы, направляемые работодателями в ПФР сейчас, идут на выплату пенсий действующим пенсионерам, при этом государство берет на себя обязательство по выплате пенсий будущим пенсионерам. Граждане, получающие «серую» зарплату, нарушают баланс солидарной системы: финансовая нагрузка по обеспечению действующих пенсионеров ложится на государство и других граждан.

Однако далеко не всегда бывает так, что достаточную пенсию получают именно пенсионеры, не наработавшие нужных баллов. Пенсионер Александр Жаворонков с 1993 года вел свой бизнес, и никогда не использовал никаких серых схем. Однако, когда он в 2011 году вышел на отдых, ему начислили пенсию в размере всего 7,4 тысячи рублей.

- Моя средняя зарплата с 1976 по 2011 год была в 2,5 раза выше, чем в среднем по стране, - возмущается Жаворонков. – Если честно я был в шоке, как такое вообще возможно. Проблема в том, что никто ничего не знает, в этой системе никто не может разобраться. В кабинетах пенсионного фонда ничего не объясняют, по телефону горячей линии минтруда Башкирии дозвониться невозможно. Все нацелено на то, что люди, запутавшись, устав, отстанут от государства и согласятся с той суммой, которую им начислили. Я считаю, сегодня пенсионеры просто беззащитны перед нашей пенсионной системой.

Пока согласно статистике большая часть жителей Башкирии получают страховую пенсию, а не социальную. Так, в 2016 году их число составило более миллиона и 93,6 тысячи человек соответственно.

- Молодым и тем, кто уже собирается на пенсию, ПФР рекомендует открыть свой личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России и узнать количество уже накопленных пенсионных баллов за свою трудовую деятельность, - рекомендует Резеда Мухитова людям, которые опасаются, что не смогут получить страховую пенсию. - Для этого достаточно зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru и получить подтвержденную учетную запись, посетив ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда, или же МФЦ, отделение «Почты России», офис «Ростелекома». Полученные логин и пароль необходимо использовать для входа в Личный кабинет гражданина на сайте ПФР www.pfrf.ru.

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