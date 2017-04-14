Как решение ОПЕК повлияет на курс доллара

Аналитик консультационного центра «Рошфор» Максим Саттаров выступил с обзором международной экономический информации.

- В результате состоявшегося 25 мая заседания ОПЕК в расширенном формате, соглашение о сокращении мировой добычи было продлено на девять месяцев в прежних параметрах, - сообщил Максим Саттаров. - Несмотря на возросшую волатильность, в долгосрочном плане цена на североморскую смесь Brent может закрепиться в диапазоне $50,50 -57,50 за баррель. Рост цен будет ограничен наращиваем добычи сланцевой нефти в США, а также в странах, не присоединившихся к соглашению. Российский рубль на фоне окончания налогового периода и снижения интереса к российским облигациям со стороны нерезидентов утратит действующую до этого момента поддержку и, вероятно, доллар на локальном рынке может вернуться к уровню 57,50.

Прошедший на выходных саммит стран G7 подтвердил курс на сохранение экономических санкций против России. Канцлер Германии Ангела Меркель по окончании саммита и встречи с президентом США Дональдом Трампом заявила, что Европа больше не может полагаться на других и ей следует взять свою судьбу в свои руки. Реализация этой концепции на фоне снижения политических рисков может поддержать дальнейшее восстановление экономики и позитивно сказаться на стоимости европейских активов.

Начало месяца на финансовых рынках традиционно связано с публикацией большого блока макроэкономической информации. Будут опубликованы данные по ВВП, деловой активности ведущих экономик мира. В предстоящую пятницу выйдет блок данных по безработице в США, которые могут задать тон торгов до очередного заседания ФРС США, которое состоится 14 июня.

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