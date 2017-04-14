«Башнефть» переносит дату выплаты дивидендов

Совет директоров ПАО АНК «Башнефть» рекомендует собранию акционеров, которое назначено на 30 июня, перенести выплату дивидендов по обыкновенным акциям на конец 2017. Промежуточные дивиденды планируют выплатить с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет.
Как пояснили в компании, такое решение принято из-за увеличения затрат на ремонт НПЗ.
- Для сохранения темпов развития компании, восстановления экономического потенциала переработки после аварии на установке гидрокрекинга летом 2016 года, а также в связи с необходимостью повышения безопасности нефтеперерабатывающих объектов в 2017 году (пик капитальных затрат: лето-осень) предполагается существенно, на 15% увеличить инвестиции в условиях сократившейся в 2016 году на 8,6% чистой прибыли, - сообщили в пресс-службе.
В конце прошлого года Ростехнадзор проводил проверку нефтеперерабатывающих заводов компаний, в ходе которой выявил более 1,8 тысячи нарушений. Как пояснили в компании, на устранение этих нарушений потребуется не менее 39 млрд руб.
- Руководство компании уже приняло первоочередные меры по устранению выявленных Ростехнадзором нарушений в области промышленной безопасности. При этом до конца 2017 года компания намерена устранить почти 45% нарушений, наиболее критичных с точки зрения обеспечения безопасности сотрудников и производственных объектов, чтобы в дальнейшем иметь возможность заниматься долгосрочным планированием дивидендных выплат в условиях приемлемого уровня рисков в области промышленной безопасности, - сообщили в компании.
В правительстве республики такое решение поддержали.
- Республика Башкортостан поддерживает рекомендацию Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» о переносе выплаты дивидендов по обыкновенным акциям на 4 квартал 2017 года, - сообщили в пресс-службе. - Ожидается, что совокупные выплаты по налоговой составляющей, благотворительности и дивидендам останутся на уровне прошлого года.
В правительстве также пояснили, что республика «осведомлена о необходимых затратах компании на ближайшие два квартала, на которые традиционно приходится пик затрат».
Напомним, что «Башнефть» с осени прошлого года входит в «Роснефть».