«Башнефть» переносит дату выплаты дивидендов

Такое решение принято из-за увеличения затрат на ремонт НПЗ.

Совет директоров ПАО АНК «Башнефть» рекомендует собранию акционеров, которое назначено на 30 июня, перенести выплату дивидендов по обыкновенным акциям на конец 2017. Промежуточные дивиденды планируют выплатить с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет.

Как пояснили в компании, такое решение принято из-за увеличения затрат на ремонт НПЗ.

- Для сохранения темпов развития компании, восстановления экономического потенциала переработки после аварии на установке гидрокрекинга летом 2016 года, а также в связи с необходимостью повышения безопасности нефтеперерабатывающих объектов в 2017 году (пик капитальных затрат: лето-осень) предполагается существенно, на 15% увеличить инвестиции в условиях сократившейся в 2016 году на 8,6% чистой прибыли, - сообщили в пресс-службе.

В конце прошлого года Ростехнадзор проводил проверку нефтеперерабатывающих заводов компаний, в ходе которой выявил более 1,8 тысячи нарушений. Как пояснили в компании, на устранение этих нарушений потребуется не менее 39 млрд руб.

- Руководство компании уже приняло первоочередные меры по устранению выявленных Ростехнадзором нарушений в области промышленной безопасности. При этом до конца 2017 года компания намерена устранить почти 45% нарушений, наиболее критичных с точки зрения обеспечения безопасности сотрудников и производственных объектов, чтобы в дальнейшем иметь возможность заниматься долгосрочным планированием дивидендных выплат в условиях приемлемого уровня рисков в области промышленной безопасности, - сообщили в компании.

В правительстве республики такое решение поддержали.

- Республика Башкортостан поддерживает рекомендацию Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» о переносе выплаты дивидендов по обыкновенным акциям на 4 квартал 2017 года, - сообщили в пресс-службе. - Ожидается, что совокупные выплаты по налоговой составляющей, благотворительности и дивидендам останутся на уровне прошлого года.

В правительстве также пояснили, что республика «осведомлена о необходимых затратах компании на ближайшие два квартала, на которые традиционно приходится пик затрат».

Напомним, что «Башнефть» с осени прошлого года входит в «Роснефть».

Материалы по теме