Глава Башкирии подписал сообщение с китайской и канадской компаниями
Соглашение направлено на привлечение инвестиций в здравоохранение и санаторно-курортную отрасль.
Соглашение было подписано с канадской компанией InterHealth и китайской IHDpay group. Документ был подписан в рамках онлайн-форума «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии».
Соглашение было направлено на привлечение инвестиций в санаторно-курортную отрасль и здравоохранение. Стороны намерены определить перспективные отрасли медицины и сформировать благоприятный инвестклимат.
«Сейчас, когда еще слабо видны горизонты завершения периода самоизоляции и пандемии в целом, мы уже думаем о том, какая у нас будет экономика. Уже сегодня мы делаем маленькие шаги для того, чтобы быстро стартовать после эпидемии»,— передает пресс-служба слова Радия Хабирова.
В пресс-службе правительства уточнили также, что документ был подписан онлайн главой республики Радием Хабировым, председателем правления компании InterHealth Canada Эмад Эль-Дукаиром и представителем компании IHDpay group Чун Юан Чангом.