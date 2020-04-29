Глава Башкирии подписал сообщение с китайской и канадской компаниями

Соглашение было подписано с канадской компанией InterHealth и китайской IHDpay group. Документ был подписан в рамках онлайн-форума «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии».

«Сейчас, когда еще слабо видны горизонты завершения периода самоизоляции и пандемии в целом, мы уже думаем о том, какая у нас будет экономика. Уже сегодня мы делаем маленькие шаги для того, чтобы быстро стартовать после эпидемии»,— передает пресс-служба слова Радия Хабирова.