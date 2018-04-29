В Уфе поприветствовали новые авиарейсы водяной аркой

Два дня подряд в международном аэропорту «Уфа» дежурят пожарные автомобили, однако это не связано с каким-либо ЧП, а, наоборот, объясняется доброй традицией.

Как сообщил телеканал «Вся Уфа», непосредственно перед приземлением борта оба пожарных автомобиля синхронно выпустили вверх фонтаны воды.

Струи соединились и образовали арку, которую дополнительно подсветили фонарями. Сквозь арку проехал приземлившийся самолет.