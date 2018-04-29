В Уфе поприветствовали новые авиарейсы водяной аркой
Сегодня, 14:28ЭкономикаТатьяна МайороваФото: Телеканал "Вся Уфа"
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Таким образом по заведенной традиции в аэропорту встречают рейсы авиакомпаний, которые впервые прибывают в новый для себя воздушный порт.
Два дня подряд в международном аэропорту «Уфа» дежурят пожарные автомобили, однако это не связано с каким-либо ЧП, а, наоборот, объясняется доброй традицией.
Как сообщил телеканал «Вся Уфа», непосредственно перед приземлением борта оба пожарных автомобиля синхронно выпустили вверх фонтаны воды.
Струи соединились и образовали арку, которую дополнительно подсветили фонарями. Сквозь арку проехал приземлившийся самолет.
Таким образом в субботу и воскресенье в Уфе были запланированы встречи сразу трех авиарейсов.
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