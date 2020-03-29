«Обязанность не работать»: в Башкирии просят сообщать о нарушениях нерабочей недели

Сегодня, 29 марта, на брифинге, посвященном противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, вице-премьер правительства Башкирии Ленара Иванова рассказала, что в ближайшее время (скорее всего сегодня до 16.00) будет опубликован список предприятий, которые буду работать в течение следующей недели, объявленной в России нерабочей с целью защиты людей от коронавируса.

В основном в их число входят медицинские и аптечные учреждения. а также предприятия, производящие продукты писания, торговые, коммунальные и другие предприятия, а также органы власти. Все остальные должны прекратить работу. В случае нарушений рекомендуется сообщать об этом в оперативный штаб по противодействию коронавирусу или на горячую линию Роструда 88007078841.

— Хочу отметить, что прерывание работы на предприятиях — это не право, а обязанность людей, ее нужно выполнять, — подчеркнула Ленара Иванова.