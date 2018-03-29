В Башкирии на семь месяцев закроют участок трассы Р-240

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На дороге Р-240 Уфа-Оренбург изменится схема движения автотранспорта.
С 1 апреля 2018 года на федеральной дороге Р-240 начинается капитальный ремонт участка с 80 по 90 км, в связи с этим изменится существующая схема организации дорожного движения.
ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Приуралье» Федерального дорожного агентства» сообщает, что во время ремонта проезд к Толбазам на 80-м км 300 м будет закрыт.
Автолюбители смогут проехать к населенному пункту на 78-м и 86-м километрах.
Ремонтные работы планируется завершить до 25 октября 2018 года.
Управление призывает водителей быть предельно внимательными дороге и соблюдать правила дорожного движения.
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