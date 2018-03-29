Каждая пятая фирма, работающая в Башкирии, убыточна

При этом доля убыточных организаций немного увеличилась: 21,3% в 2017 году против 20,5% в 2016-м. Несмотря на незначительно увеличение убытков компаний в относительном выражении – чуть больше, чем на процент – в рублях увеличение составило гораздо более существенную сумму: 24,5 млрд. руб. в 2017 году против 12,3 млрд. руб. в 2016-м, то есть, в два раза. Эти данные приводит Башкортостанстат в своем отчете «О финансовых результатах деятельности организаций за 2017 год».

Но в целом по республике в этом смысле дела у Башкирии обстоят лучше, чем у ближайших соседей и в среднем по стране. По Приволжскому федеральному округу в республике самый низкий процент убыточных организаций. В среднем же по России этот показатель хуже, чем у нас: 26,3%.