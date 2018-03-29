Каждая пятая фирма, работающая в Башкирии, убыточна
Подведены итоги работы организаций в 2017 году.
При этом доля убыточных организаций немного увеличилась: 21,3% в 2017 году против 20,5% в 2016-м. Несмотря на незначительно увеличение убытков компаний в относительном выражении – чуть больше, чем на процент – в рублях увеличение составило гораздо более существенную сумму: 24,5 млрд. руб. в 2017 году против 12,3 млрд. руб. в 2016-м, то есть, в два раза. Эти данные приводит Башкортостанстат в своем отчете «О финансовых результатах деятельности организаций за 2017 год».
Но в целом по республике в этом смысле дела у Башкирии обстоят лучше, чем у ближайших соседей и в среднем по стране. По Приволжскому федеральному округу в республике самый низкий процент убыточных организаций. В среднем же по России этот показатель хуже, чем у нас: 26,3%.
Но если каждая пытая организация убыточна, это означает, что остальные 4 из пяти работают успешно и получают прибыль. Причем у них отличная динамика: в сравнении с 2016 годом сумма прибылей республиканских компаний увеличилась на 63,3 % и составила 264,5 млрд. руб. Это так называемый сальдированный финансовый результат, то есть «доходы минус расходы». По этому показателю Башкирия в ПФО на втором месте после Татарии.