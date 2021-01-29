Владелец компании Lasselsberger выкупил Худолазское месторождение в Сибае

Помимо этого, инвестор планирует завершить строительство завода по производства сухих строительных смесей в Абзелиловском районе. По словам премьер-министра, предприятие будет готово к запуску в ближайшие месяцы. Предприниматель вложил в производство белого цемента и микрокальцита уже более пяти миллиардов рублей. В будущем для развития отрасли понадобится в два раза больше.