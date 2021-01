Владелец компании Lasselsberger выкупил Худолазское месторождение в Сибае

Крупный бизнесмен и владелец компании Lasselsberger Йозеф Ласселсбергер выкупил в Сибае комплекс «Худолазское месторождение» по добыче и переработке известняка. Об этом сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

—За 2 года инвестор планирует полностью реконструировать комплекс, закупить новую технику, построить дополнительную ж/д ветку, увеличить производительность и улучшить качество продукции до государственного стандарта, — отметил Андрей Назаров. Помимо этого, инвестор планирует завершить строительство завода по производства сухих строительных смесей в Абзелиловском районе. По словам премьер-министра, предприятие будет готово к запуску в ближайшие месяцы. Предприниматель вложил в производство белого цемента и микрокальцита уже более пяти миллиардов рублей. В будущем для развития отрасли понадобится в два раза больше.

