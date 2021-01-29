Тимур Хакимов: «В Башкирии расширят участие предприятий в биржевых торгах»

Тимур Хакимов: «В Башкирии расширят участие предприятий в биржевых торгах»

Вчера, 16:03ЭкономикаТатьяна МайороваPhoto: tpprb.ru
Накануне, 28 января, в формате видеоконференцсвязи прошло заседание проектного офиса по улучшению предпринимательского и инвестиционного климата

В заседании приняли участие представители республиканских органов исполнительной власти, региональных институтов развития, финансово-кредитных организаций, лизинговых компаний и деловых объединений, бизнес-шерифов городских округов и муниципальных районов.

В рамках заседания руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин поручил членам проектного офиса проработать механизмы расширения участия республиканских товаропроизводителей в биржевых торгах, подчеркнув, что биржевые торги обеспечивают благоприятную конкурентную среду для торгующих сторон, а также прозрачное и объективное ценообразование путем проведения публичных торгов.

Photo:tpprb.ru

На заседании также было отмечено, что на территории Российской Федерации работают несколько товарных бирж, внесенных в реестр Центрального банка: Московская биржа, Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая биржа, Московская энергетическая биржа, Национальная товарная биржа, АГРОРУ — популярная торговая система и аукцион сельхозпродукции, АгроСервер — торговая площадка агропромышленного сервера, SET Online — электронная торговая площадка.

В ходе совещания представители профильных министерств рассказали о предприятиях, уже имеющих кейсы по продвижению на данных платформах. Так, членами Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой биржи на территории Башкирии стали ООО «Газпром нефтехим Салават» и ПАО «АНК «Башнефть».

Photo:tpprb.ru

Если ООО «Газпром нефтехим Салават» реализует на биржевых торгах карбамид, то АО «Мелеузовские минеральные удобрения» - аммиачная селитра. На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже приобретает дизельного топлива на проведение полевых работ ООО «СП Урожай».

В ходе совещания был представлен опыт реализации зерна Буздякским элеватором в АО «Национальная товарная биржа». Работа проводилась в рамках партнерского проекта «БКС-Брокер» и АО «Росагролизинг».

При этом участником торгов в качестве покупателя с 2020 года выступает только одно предприятие в республике – ООО «Агрохимия» из Туймазов, которое в дальнейшем реализует минеральные удобрения сельхозтоваропроизводителям республики.

Как сообщил министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов, проект по биржевой торговле лесом и лесоматериалами запущен на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с 2018 года.

Лесхозы республики ведут подготовку документов для заключения договоров с брокерскими компаниями ООО «Брокер» и ООО «Гарант» (город Иркутск) по оказанию комплекса услуг по организации торгов через Биржу в форме открытого аукциона. С 2021 года в качестве пилота мы планируем вывести на биржевую торговлю лесоматериалы 10 лесхозов. В дальнейшем при положительном результате, будет продолжена работа по вовлечению в эту схему и остальных, отметил Марат Шарафутдинов.

Президент ТПП РБ Тимур Хакимов обратил внимание на то, что Торгово-промышленная палата РБ уже два года реализует проект «WorldTradeFromRB», способствующий участию товаропроизводителей в международных тендерах.

В настоящее время площадка представляет актуальную информацию по торгам в странах Европы и Азии. ТПП РФ посредством торговых представительств и всемирной системы Палат предоставляет данные в ТПП РБ, где мы эту информацию переводим на русский язык и оптимизируем по отраслям и производителям в РБ. WorldTrade облегчает поиск данных о проводимых тендерах, оказывает комплексную поддержку в участии (регистрация, подача заявок) и сопровождении внешнеторговых сделок (юридические услуги, вопросы таможенного администрирования и пр.). Мы готовы разработать стратегию расширения присутствия республиканских компаний на торговых биржах, рассказал Тимур Хакимов.

По итогам обсуждения он поручил ТПП РБ в двухнедельный срок представить дорожную карту по реализации поставленных задач.

Необходимо провести аналитику всех механизмов привлечения республиканских товаропроизводителей на данные площадки, провести методические семинары с ответственными лицами, бизнес-шерифами и проинформировать представителей малого и среднего бизнеса о возможностях участия в данных процессах, - подчеркнул Александр Сидякин.

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