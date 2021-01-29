Тимур Хакимов: «В Башкирии расширят участие предприятий в биржевых торгах»

В настоящее время площадка представляет актуальную информацию по торгам в странах Европы и Азии. ТПП РФ посредством торговых представительств и всемирной системы Палат предоставляет данные в ТПП РБ, где мы эту информацию переводим на русский язык и оптимизируем по отраслям и производителям в РБ. WorldTrade облегчает поиск данных о проводимых тендерах, оказывает комплексную поддержку в участии (регистрация, подача заявок) и сопровождении внешнеторговых сделок (юридические услуги, вопросы таможенного администрирования и пр.). Мы готовы разработать стратегию расширения присутствия республиканских компаний на торговых биржах, рассказал Тимур Хакимов.