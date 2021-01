Минздрав Башкирии потратит 67 млн руб на закупку препарата для людей с диагнозом СМА

Министерство здравоохранения Башкирии закупает препарат «Нусинерсен», или по-другому «Спинраза». Всего планируется закупить в республику 60 доз. Общая сумма контракта составляет 67,8 миллионов рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Накануне, 28 января, заказчик ГКУ «Управление материально-технического обеспечения Минздрава РБ», открыл подачу заявок. Поставщики могут оформить свое предложение до 8 февраля. Напомним, на сегодняшний день в Башкирии диагноз спинально-мышечная атрофия подтвержден у 42 человек. Пациентам требуется лечение на протяжении всей жизни. Пока единственный препарат для лечения СМА производят в Америке. Стоимость одной дозы препарата «Спинраза» около 8 миллионов рублей. При этом в начале лечения пациенту нужно 6 ампул в год, а далее по три дозы каждые 12 месяцев. Ранее в региональном Минздраве заявили о нехватке денежных средств в бюджете республики на обеспечение лекарствами всех пациентов с диагнозом спинальная мышечная атрофия.

