Минфин: профицит Башкирии в 2017-м году составил 11,5 млрд рублей

За 2017 год республика заработала 201 млрд, потратили меньше.

Минфин Башкирии отчитался об исполнении бюджета республики за 2017 года. По данным ведомства из разных источников в казну в течение года поступило 201 млрд. Основные источники заработка региона - налоги на доходы физических лиц (НДФЛ), жители региона принесли в казну 50 млрд (30,2%), на втором месте налог на прибыль предприятий – 45,1 млрд (27,3%), замыкают тройку самых прибыльных статей акцизы – 20,4 млрд (12,4%). Всего налоговые и неналоговые доходы составили 165,3 млрд рублей, что на 5 млрд больше чем в прошлом году. Так же увеличились, безвозмездные поступления – 35,6 млрд, рост на 2,2%.

На прошлой неделе налоговая служба отчиталась по сборам за прошлый год, по их данным в регионе было собрано 336,6 млрд рублей, что на 135,6 млрд больше чем поступило в бюджет региона.

Несмотря на то, что регион почти половину заработанного отдаёт федеральному центру, бюджет Башкирии был выполнен с профицитом в 11,5 млрд рублей.