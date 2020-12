В Уфе за 2 млрд руб продают восстановленный ТЦ «Европа», сгоревший в 2011 году

В Уфе на продажу выставили деловой комплекс, расположенный на пересечении улиц Шафиева и проспекта Октября. Продавцы просят за здание ровно два миллиарда рублей, говорится в объявлении на сайте «Циан».

В описании сказано, что комплекс состоит из двух зданий. Их общая площадь составляет 26,7 тысяч квадратных метров. Одно из зданий расположено по адресу проспект Октября 67/2. Его построили в 2019 году, площадь шестиэтажного строения составляет свыше 15 тысяч квадратных метров. Второе здание – административное. Его точный адрес проспект Октября 67/1. Площадь 9,5 тысяч квадратных метров. Это одиннадцати этажное строение возвели на два года ранее – в 2017 году. Помимо прочего там имеется подземный паркинг, рассчитанный на 70 автомобилей, а также надземную парковку на 400 мест. Отметим, что у этого участка земли весьма богатая и трагичная история. До 2011 года на этом месте располагался торговый центр «Европа». 22 января в здании произошел пожар. В торговом центре было множество сотрудников и посетителей. В результате пожара погибли два человека 34-летний рабочий Евгений Жемчугов и 17-летняя Гузель Булатова, которая была в солярии и не успела вовремя покинуть здание. Они оба отравились угарным газом. Кроме того, в больницы Уфы обратились более десятка человек с различными травмами и ожогами. Тогда правоохранительные органы определили, что причиной пожара стала нарушение правил техники безопасности во время ремонта в одном из ресторанов торгового центра. Оказалось, работы велись с нарушениями, автоматическая система пожаротушения оказалось неисправной. Трагедия произошла после того, как один из газовых баллонов взорвался во время отделочных работ, которые проводились с использованием тепловых пушек, работающих на газе. Виновными пожара следственные органы назвали бывшего директору управляющей компании «Европейская» Александра Герсона и арендатора Эйнура Бейбутова, в клубе которого началось возгорание. В январе 2014 года суд приговорил Герсона к трем годам лишения свободы, Бейбутова - к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении, а также постановил выплатить семьям погибших компенсацию морального ущерба. Здание взялись отстраивать вновь. В 2020 году собственники получили разрешение на эксплуатацию. Тогда, летом 2020 года Минздрав Башкирии высказал свое намерение выкупить это здание и использовать его под онкоцентр. По предварительным подсчетам, возможная сделка должна была обойтись бюджету республики в 2,2 млрд рублей, еще около 3,5 млрд рублей ушло бы на переоборудование торговых и административных помещений. Сделка так и не состоялась.

