В Уфе за 2 млрд руб продают восстановленный ТЦ «Европа», сгоревший в 2011 году

Отметим, что у этого участка земли весьма богатая и трагичная история. До 2011 года на этом месте располагался торговый центр «Европа». 22 января в здании произошел пожар. В торговом центре было множество сотрудников и посетителей. В результате пожара погибли два человека 34-летний рабочий Евгений Жемчугов и 17-летняя Гузель Булатова, которая была в солярии и не успела вовремя покинуть здание. Они оба отравились угарным газом. Кроме того, в больницы Уфы обратились более десятка человек с различными травмами и ожогами.